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單日確診連3天逾30萬 印度疫情驚破全球紀錄

編譯洪毅╱綜合24日電
新冠疫情已讓印度醫療系統崩潰。醫院極為缺乏新冠重患者需要的氧氣。圖為新德里一家醫院新冠病患正在吸氧治療。(美聯社)
新冠疫情已讓印度醫療系統崩潰。醫院極為缺乏新冠重患者需要的氧氣。圖為新德里一家醫院新冠病患正在吸氧治療。(美聯社)

印度單日確診新增人數連創全球紀錄、連續三天超過30萬人，而且外界估計，真實的數字可能是十倍以上，醫院還面臨嚴峻的氧氣供應問題；包括首都新德里在內的德里擁有數間醫院的馬斯醫護(Max Healthcare)透過推特求援，指旗下醫院氧氣供給只剩「一個小時」。

德里一間醫院就疑似因為氧氣不足，只能「減壓供氧」，導致單日25人死亡、60人病情危殆。在這樣的背景下，包括馬斯醫護在內，一些醫院開始以氧氣不足、或是人滿為患為由拒收病患。

事實上，印度全國每日氧氣產能至少7100公噸，完全足夠應付疫情所需，政府還一度要求工業業者為疫情作準備，也要新建廠房；但之所以造成如此局面，除了因氧氣易燃而須小心運送外，更與官僚、囤積、過度自滿息息相關。

印度新冠疫情越來越嚴重，醫療醫院體系不堪負荷，已達崩潰邊緣。圖為24日首都新德里...
印度新冠疫情越來越嚴重，醫療醫院體系不堪負荷，已達崩潰邊緣。圖為24日首都新德里的一家醫院，醫務人員正把一名新冠重症者送到急診室。(路透)

印度疫情一度受控，今年2月總理莫迪還稱印度的抗疫表現足以「啟發世人」，儘管當時印度每日確診人數仍超過1萬人；這種自滿後的重啟集會，以及原本為醫療作準備的氧氣業者重新投入工業用氧，導致疫情激增，各界措手不及。結果就是，德里目前每日需要的氧氣為480公噸，但是23日只收到了297公噸。

專家：最黑暗的時刻可能還沒到來

雪上加霜的是，印度最嚴峻的時刻可能還沒到來；病毒專家賈米爾(Shahid Jameel)估計，印度單日確診數可能將在5月初達到50萬的高峰；若死亡率不變，屆時印度每日病歿人數可能達到5700人。

印度政府已經指示，要透過「陸、空」雙管齊下供氧，鐵道部加開火車，動用空軍運輸機等，加速將各地生產的氧氣送往需要的地方，軍方也從德國取得23台移動式製氧設備，這些設備每一台都可以在一小時內生產2400公升的氧氣。

印度 疫情 德國

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