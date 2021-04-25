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接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

疫苗分享? 美國挨批「患難時刻」只顧自己

編譯柯立偉╱綜合25日電
美國手上握有的大量疫苗，引起許多發展中國家以及傳統盟國的不滿。圖為美國產製的莫德納疫苗(左)與輝瑞疫苗(右)。(美社)
美國手上握有的大量疫苗，引起許多發展中國家以及傳統盟國的不滿。圖為美國產製的莫德納疫苗(左)與輝瑞疫苗(右)。(美社)

隨著接種人口數的增加，全美近期的確診率及死亡率漸有下降，接下來防疫的重點可能不再是疫苗普及率多高，而是如何說服不願意施打疫苗的人接種；然而，全球的疫苗分配問題卻越來越嚴重，不只是窮國與富國間疫苗分配不均，即便是富國之間也日增齟齬；特別是美國手上握有的大量疫苗，引起許多發展中國家以及傳統盟國的不滿。

對發展中國家而言，只要取得生產技術，自行量產疫苗不是太大問題；但由於輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、嬌生(J&J)等現行主流使用疫苗均由美、歐等國藥廠研製，受專利法或智慧財產權法保護，若他國或其他藥廠未經授權私自生產，很有可能面臨高額求償。

根據杜克大學的研究，全球占16%人口比例的富國，持有了全球50%的疫苗。

今年3月，印度、南非等80餘國在世界貿易組織(WTO)聯合提案，提議暫時免除新冠疫苗的專利保護，以利儘早終結疫情，卻遭美國、英國及許多歐盟國家封殺，WTO預計5月才會再議本案。

美國不具名官員為政策辯護指出，美國對全球疫苗分配系統的捐助達400萬元，且與澳洲、日本、印度等國密切合作，盡快增加東南亞地區的疫苗供應量；此外，也向墨加哥與加拿大出借了約400萬劑疫苗。

然而，美國政府只是「借出」約400萬劑疫苗，且尚未經過聯邦參院批准，不似法國及紐西蘭分別「捐贈」10萬劑、160萬劑給COVAX。加拿大安大略省省長福特(Doug Ford)就不滿地說：「患難見真情，本來以為美國新政府上台後疫苗的分配會更公平，結果『老朋友』華盛頓仍然只為自己的利益在盤算。」

傳統盟國加拿大尚且如此，窮國的情形無疑雪上加霜；瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)說：「COVAX根本是失敗的分配體系，一小群國家取得一大堆疫苗，需要的人卻拿不到。」

瓜地馬拉向採購300萬劑疫苗並已付訂，目前只取得8萬1000劑，使其不得不轉向俄羅斯及印度尋求新的疫苗供應。

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