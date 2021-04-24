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供應充足…FDA促醫護別再重複使用N95

編譯林梅婕／綜合23日電
DA建議醫護人員不要再再重複使用N95口罩，因為當前供應已十分充足。(路透)
DA建議醫護人員不要再再重複使用N95口罩，因為當前供應已十分充足。(路透)

疫情爆發後醫療資源一直處於極度匱乏的狀態，由於近日N95口罩的供應量已開始提升，拜登政府要求放寬N95的使用限制，呼籲醫護人員無須重複使用。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日發表公開信，呼籲「醫護人員和醫療單位應放寬危機期間物資的使用限制，適度調整政策」。

N95口罩是防疫人員的重要工具，但如同其他口罩、防護衣、拭子和防護用具，都在疫情爆發時嚴重不足，迫使前總統川普必須調整這些物資的使用方式，要求清潔和醫護人員重複使用拋棄式設備，導致許多醫護人員只能每周更換他們的N95口罩。

許多醫院甚至備足未來1年庫存

不過這些物資的供應商最近都表示貨源的供應相當充足，許多醫院甚至備足未來3至12個月的庫存。

這封公開信並不具有強制性，院方仍可自行決定是否重複使用N95。

FDA官員蘇珊·施瓦茲(Suzanne Schwartz)透露，當局將在未來幾周持續更新防疫守則，屆時仍會要求醫療單位配合將N95改回一次性使用。

「重複使用這些醫療用品是逼不得已的做法。」施瓦茲說：「而這樣的現象並非常態，FDA認為是時候回到我們過去一貫的做法；使用過的就應該丟棄，要用的時候拿新的出來。」

然而，全國護士聯合公會(National Nurses Union)卻認為，允許雇主自行決定是否重複使用N95口罩，終將會是一項失敗的政策，並形容此舉，只不過是「往對的方向前進了一小步」。

隨著醫用口罩供應日益充足，FDA建議醫護人員不要再再重複使用N95口罩。(路透)
隨著醫用口罩供應日益充足，FDA建議醫護人員不要再再重複使用N95口罩。(路透)

「我們知道現實生活中，N95口罩是足夠的。」該公會表示，應盡快釋出更強制的手段防止醫護人員重複使用N95。

醫療級口罩製造商Prestige Ameritech總裁包恩(Mike Bowen)更指出，N95口罩本身的設計就是供一次性使用，相關製造商都備好數百萬量的庫存，，「即日起國內所有醫療機構和護理人員都應該使用全新的N95，我們已經不再缺貨了。」

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