MIT：室內距6呎與60呎 染疫風險相同

麻省理工學院的一項新研究指出:在室內保持六呎或60呎的社交距離,感染新冠肺炎的機率基本相同,在室內停留的時間和通風狀況更為重要。(Getty Images)

麻省理工學院(MIT)最新研究報告指出,若在室內空間,社交距離 不管保持六呎或60呎,染疫風險其實都一樣,就算戴著口罩也不例外

麻省理工學院化學工程及應用數學教授巴薩恩特(Martin Bazant)、數學教授布希(John W.M. Bush),共同研發計算在室內空間感染新冠病毒風險的計算法,相關變數都納入考量,例如停留時間長短、空氣過濾及流通、免疫力、變種病毒以及呼吸、飲食、說話、唱歌等呼吸道活動,發現上述結論。

巴薩恩特與布希質疑聯邦疾病防治中心 (CDC )及世界衛生組織(WHO)頒布的防疫準則,通過同儕審查的研究報告本周稍早發表於學術期刊美國「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

巴薩恩特接受媒體訪問時表示,保持六呎社交距離的準則其實沒有太大效益,尤其是民眾都有戴口罩的時候;他指出,戴著口罩時呼吸的氣體通常會往上升,然後飄落在房間裡某個地點,因此從背景條件來看,平均而言感染機率比跟另一個人相隔甚遠時增加許多。

留在室內時間和通風是關鍵

他表示,CDC與WHO都忽略了在室內空間停留時間長短的變因,與確診患者在室內空間同處越久,受到病毒傳染的機會就相對提高。

如果要降低室內空間的染疫風險,他說,開窗戶、裝置電扇以保持空氣流通,跟大手筆裝置空氣過濾系統比較起來,效果同樣有效,甚至還更有效。

巴薩恩特說,衛生主管機關對室內空間訂定人數上限的措施有其盲點,因為20個人在室內空間聚集一分鐘可能沒事,但若超過連續數小時,狀況則截然不同。

他表示,研究發現,許多場所在疫情期間被勒令暫時關閉,其實是沒有必要的,因為某些場地面積夠大,通風設備良好,民眾聚集時間長短則是決定這些空間能否安全地全面重啟的主要因素,以限縮人數做為重啟標準其實並沒有紮實的科學根據。

他說,保持六呎社交距離會給人錯誤的安全感,但其實室內空間染疫風險六呎與60呎都一樣,「每一個人在相同空間裡的染疫機率,基本上都是一樣的。」