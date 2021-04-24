出包藥廠300萬劑AZ疫苗 美未准用 改送加墨

阿斯特捷利康公司在巴爾的摩生產的新冠疫苗，因有嚴重瑕疵而停產，但有數百萬劑已運送到加拿大及墨西哥。(路透)

阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)公司22日表示，其委由巴爾的摩市Emergent BioSolutions藥廠生產的新冠疫苗 ，因為產製時有嚴重瑕疵，必須停產；該款疫苗雖未獲准在美使用，數千萬劑一直擱置在工廠裡，但在拜登 政府指示下，3月有數百萬劑已發送到加拿大 及墨西哥。

紐約時報報導，根據Emergent廠內生產紀錄、前廠內主管及政府官員指出，自去年10月初到今年1月，該廠共丟棄5批AZ新冠疫苗，每批相當200萬到300萬劑，原因是受到污染或疑似受到污染。

白宮3月表示，在川普治下，聯邦政府曾允諾購買AZ新冠疫苗3億劑，故「商借」給墨西哥250萬劑、加拿大150萬劑該款疫苗。

加、墨兩國藥品規管官員接受那些AZ新冠疫苗之前是否曾檢查Emergent藥廠，還有美方官員是否曾警告說該藥廠發生毛病，目前均不得而知。

加拿大：留數千劑測試 其餘配送

拜登政府官員目前拒絕就此事置評。加拿大政府表示已收到並配送那些AZ新冠疫苗，唯留下數千劑做品質測試；至於送到墨西哥的疫苗，目前下落不明。

AZ公司：安全才會出貨離廠

阿斯特捷利康公司發表聲明，指送到墨、加兩國的新冠疫苗，「符合本公司按規定要遵循的嚴格要求」，生產過程中，每一步都做過「必要的安全檢測、品管措施」，接下來才出貨離廠。

紐約時報3月報導，Emergent巴爾的摩廠調合配方時，搞砸嬌生公司研發的新冠疫苗達1500萬劑；該廠員工把嬌生、AZ兩款疫苗的配方亂混起來。

新聞踢爆之後，聯邦官員勒令該廠進行重大變革；拜登政府下令Emergent廠停產AZ疫苗，責成嬌生公司負責該廠運作。

食品暨藥物管理局(FDA)檢查員對該廠的報告21日公告周知，結論認為Emergent可能還污染到更多疫苗製劑；另外，藥廠的員工訓練、消毒衛生也問題重重。

出包仍出貨 拜登決策惹議

送往加、墨兩國的新冠疫苗產自Emergent廠經揭發後，拜登政府在安排出貨時扮演什麼角色令人生疑；紐時的報導顯示，最近報導出爐很久以前，聯邦公衛官員及FDA便曉得該藥廠有毛病。

FDA並未批准Emergent廠生產的疫苗釋出到美國市場；按規定，在美生產的藥物或生物製劑出口到別的國家，判定其是否安全便由進口國的規管人員負責。