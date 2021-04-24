好轉？美單日病例、死亡雙降 公衛界仍示警

紐約市的美國自然歷史博物館，海洋館成為新設的疫苗接種站，18歲及以上的民眾可隨到隨打。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )23日表示，美國 過去七天的新冠肺炎疫情有受控跡象，「往正面方向發展」；但公衛界示警，疫苗 最快兩周後將「供過於求」，解決相當比例民眾堅持不願接種疫庿，是各地政府當前的優先要務之一。

CDC：數字正往正面方向發展

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)23日在例行記者會上表示，過去七天，美國平均每日染疫病歿人數為691人，相較之前略有下降；此外，22日的確診人數為6萬3000人，減少10%，代表數字正在「往正面方向發展」。

瓦倫斯基說，新冠高危險群、65歲以上民眾接種疫苗的比率已達到66%，標誌著疫苗接種的「重大進展」。

未來二至四周，美國疫苗可能就會供過於求。圖為紐約市的美國自然歷史博物館的接種站。(Getty Images)

疫苗最快兩周後將「供過於求」

專家估計，美國需要70%至80%民眾完成接種，才能「群體免疫」；目前美國民眾「至少接種一劑」的比率達到52%，進度快於預期目標；然而，凱瑟家族基金會(KFF)示警，5月中左右，也就是未來二至四周，美國疫苗可能就會供過於求。

疫苗庫存增加的跡象在全國各地普遍出現，從德州休士頓到加州洛杉磯等，甚至還有當前疫情最嚴峻的密西根州部分地區；在接種比率最低的阿拉巴馬州，該州最大城市伯明罕所屬的傑佛遜郡(Jefferson County)衛生官員威爾遜(Mark Wilson)20日表示，他幾乎要央求民眾趕快接種。

「絕對不願」接種比率達20%

凱瑟家族基金會負責健康政策的執行副主席李維特(Larry Levitt)表示，雖然對疫苗有疑慮的民眾開始減少，但是「絕對不願」接種的民眾，比率一直都在20%左右。

威爾遜表示，將在電視、車站、社群平台投放廣告，鼓勵民眾接種並打擊假消息；霍普金斯大學助理教授塞爾(Tara Kirk Sell)則表示，推動疫苗接種要有巧思，如果是特殊教派不願接踵，要透過教義經典說服，而少數群體則需要從當地意見領袖開始，光靠CDC官員是不夠的。

美國公共健康協會(APHA)執董班哲明(Georges Benjamin)表示，目前要作的事情還很多，「參與過公衛項目的人都知道，距離目標達成的最後20%、30%往往是最困難的。」

瓦倫斯基23日再次向外界傳達疫苗接種的重要性，表示疫苗保護的不止是自己，更保護了家人、朋友、鄰里，而「家庭的健康，將讓國家更為強健。」