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嬌生疫苗利大於弊 恢復接種…須標示血栓警語

編譯郭宣含／綜合23日電
嬌生疫苗獲准重新啟用，但美國民眾是否依然信賴，有待觀察。(美聯社)
嬌生疫苗獲准重新啟用，但美國民眾是否依然信賴，有待觀察。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)23日解除對嬌生公司產製的新冠疫苗限制，恢復接種；科學顧問認定，嬌生疫苗的益處大於潛在的血栓風險；目前全美接種了嬌生疫苗的近800萬人中，有15人出現血栓情況，全為50歲以下的女性，其中三人過世，七人仍住院。

FDA和聯邦疾病防治中心(CDC)23日認定，嬌生單劑新冠疫苗對於抗疫至關重要，血栓風險低，可透過警語協助年輕女性決定是否要接種嬌生疫苗，或改打其他疫苗。

「健康與安全是我們決策時的優先考量。」CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示：「我們的疫苗安全體制開始發揮效用，在數百萬名嬌生疫苗接種者中，我們發現極為罕見的事件，我們會持續監控情況。」

美國解除嬌生疫苗長達11天的限制前，CDC顧問小組23日以十比四票建議恢復接種，但疫苗必須明確標示有血栓風險的警語；他們經過一番討論，最後決定不直接限制接種嬌生疫苗年齡。

免疫防治諮詢委員會主席羅梅洛(Jose Romero)表示，小組成員一致同意，嬌生疫苗應重新加入疫苗配送，差別在於要如何說明風險。

六名女性接種嬌生疫苗後出現罕見血栓後，美國和歐洲於暫停嬌生疫苗接種，此後再出現九起血栓案例；這15例均為女性，其中三人死於罕見血栓，七人仍在醫院，其中四人在加護病房。

嬌生同意在疫苗上加註警語後，歐洲監管機構20日予以放行，並認為血栓風險小到足以繼續配送嬌生疫苗；但美國最後如何處理嬌生疫苗，將影響無法取得疫苗的其他國家。

嬌生首席醫療長喬安．瓦爾德施崔雀爾(Joanne Waldstreicher)也同意遵循FDA在其美國配送疫苗上加註警語，其中指出多數罕見血栓案例發生在18至49歲女性，而且嬌生疫苗與血栓可能存有因果關係。

接種嬌生疫苗出現血栓的整體風險極低，不過30至39歲女性有最高風險，她們在每100萬名接種者中占11.8例；每施打100萬劑嬌生疫苗，18至49歲女性平均出現七起血栓案例。

瓦爾德施崔雀爾表示：「對我們而言，這些案例不只是數字，我們慎重看待，他們都是人命。」

嬌生疫苗有極大潛在益處，若嬌生疫苗恢復供所有成人接種，未來六個月估計會出現26至45起血栓案例，但同時可減少600至1400人染疫病歿。

CDC安全接種辦公室副主任島袋(Tom Shimabukuro)表示，目前當局仍在調查數起疑似血栓的新案例，其中包含部分男性，一人是參與臨床疫苗試驗的25歲男性。

被暫停11天後，嬌生疫苗再度獲得批准，可重新提供給民眾接種；圖為紐約長島的一個疫...
被暫停11天後，嬌生疫苗再度獲得批准，可重新提供給民眾接種；圖為紐約長島的一個疫苗接種站，醫護人員在給居民注射嬌生疫苗。(美聯社)
嬌生疫苗獲准重新啟用，但美國民眾是否依然信賴，有待觀察。(美聯社)
嬌生疫苗獲准重新啟用，但美國民眾是否依然信賴，有待觀察。(美聯社)
CDC的顧問委員會23日建議重新啟用嬌生疫苗後，FDA和CDC隨即予以批准，美國...
CDC的顧問委員會23日建議重新啟用嬌生疫苗後，FDA和CDC隨即予以批准，美國民眾又將能夠接種只需打一針的嬌生疫苗。(路透)

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