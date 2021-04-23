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疫後經濟反彈 今年全球碳排放量將大增

編譯林育正／綜合22日電
國際能源署指出，疫後經濟反彈，全球碳排放大增，2021年將達史上第二高。圖為印度新德里的住宅區家霧霾彌漫。(路透)
國際能源署指出，疫後經濟反彈，全球碳排放大增，2021年將達史上第二高。圖為印度新德里的住宅區家霧霾彌漫。(路透)

國際能源署(International Energy Agency, IEA)預測，隨著經濟自新冠肺炎疫情中復甦，全球能源帶來的碳排放量較去年增加4.8%，預計達到歷史上第二大的年增幅。

替代能源使用率持續增長，全球能源需求將超越2019年；IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)表示：「經濟從新冠危機復甦，將持續對氣候造成影響，這是一大警訊。一方面各國政府表示氣候變遷為優先要務，但另一方面，我們卻看到史上第二大的增幅，這讓人非常失望。」

而拜登政府試圖一改川普政府的氣候策略，挺身成為對抗氣候變遷的領導者；儘管拜登總統舉行線上氣候變遷高峰會，但現況確實為一大挑戰。

聯合國19日發布一份報告也指出，溫室氣體濃度在2020年持續升高，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)說：「我們已處在絕境邊緣。」

國際能源署指出，疫後經濟反彈，全球碳排放大增，2021年將達史上第二高。圖為德國...
國際能源署指出，疫後經濟反彈，全球碳排放大增，2021年將達史上第二高。圖為德國一煤電廠排出廢氣。(路透)

經濟重啟導致石化燃料用量大增，IEA預估，能源相關的碳排放量年增率將達4.8%。雖然整體碳排放量在2020年減少5.8%，為史上最大減幅，但在今年將大幅反彈，來到僅低於2019年1.2%的程度。

IEA指出，全球能源需求於去年下降4%，為二次大戰以來最大減幅；今年能源使用將增加4.6%抵消去年的減幅，甚至比2019年增加0.5%，其中新興市場與開發中國家的需求最大。

報告指出影響能源需求與碳排量放的關鍵，在於疫苗施打情況、經濟復甦與紓困方案的規模和成效。

若航空業為關鍵的全球運輸回到疫情前水準，全球能源需求更預計將比2019年增加近兩個百分點。

然而，IEA預估，航空業的燃油需求，在2021年可能維持相對低檔。

2020年新冠疫情衝擊石油與燃煤等碳排放能源，而使碳排放量下降，4月全球石油需求更減少超過20%。

不過2021年石油需求預計增加6%，為反彈最大的碳排放能源；全球燃煤需求也預計在今年上升4.5%，抵消去年的跌幅。

不過IEA報告也有樂觀的部分，再生能源的使用不受疫情影響，仍穩定增加，去年增幅達3%。

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