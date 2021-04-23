10年減排50％ 美再生能源成主流、電動車當道

美國將用可再生能源和天然氣取燃煤。圖為俄亥亥州揚士頓市的燃煤。(路透)

拜登 總統對維護環境生態，展現與川普政府截然不同的積極態度，22日宣布2030年將減少50％到52％的溫室氣體排放量；為達此目標，2030年的美國 可能的面貌是：再生能源成主流，煤炭逐漸消失；電動車當道；建築、工廠以具體作為配合減碳。

拜登提出的目標，符合科學評估可避免最嚴重氣候變化影響所需的減排量；為了將地球暖化限制在攝氏1.5度，溫室氣體排放量至2050年須降至零；否則海平面將升到極限高度，熱浪會更熾烈，颶風和野火會更具破壞性。

溫室氣體排放量削減50％並非最激進目標，但它使美國躋身四個最具雄心國家之列；回溯1850年，美國向大氣累積排放的污染，比其他任何國家都多；在2030年實現此目標絕非易事，既需政治支持，也要廣泛部署更乾淨的汽車 和能源。

•最快達陣之道：改變發電方式

環境保護基金(Environmental Defense Fund)資深分析師阿羅斯特吉(Danielle Arostegui)指出，「此目標雄心勃勃且不易實現，但只要真正上路，並制定切合目標的實際政策，是辦得到的。」

根據各大學和倡議團體研究，首先，要達到2030年減排目標，最快也最大規模的可能是改變發電方式；電力部門必定會佔掉大部分減排量。

馬里蘭大學和世界資源研究所(World Resources Institute)分析，到2030年，太陽能、風電和其他可再生能源已快速增長，將生產約全國一半電力；不過，目前聯邦估計，可再生能源至2050年，仍將低於能源結構的一半。

•需轉向核能等其他無碳能源

普林斯頓大學的分析則指出，若再生能源繼續以目前速度增長，美國需轉向其他無碳能源，例如核能。

另一方面，石化燃料將相應減少，即使未完全消失，煤電也將降至只佔很小比例；由於可再生能源和天然氣都更便宜，目前燃煤電廠已在減少。

馬里蘭大學全球永續發展中心主任霍爾特曼(Nathan Hultman)表示，「燃燒煤炭，在許多情況下都是不經濟的。煤炭不太可能在2030年以後以任何重要形式繼續發展。」

汽車運輸是全國最大排放來源，若要達到2030年減排目標，電動汽車新車銷量需占50％至100％。(路透)

•電動車銷量需佔50％以上

其次，汽車運輸是全國最大排放來源，電動汽車目前約佔新車銷量2％；分析指出，若要達到2030年減排目標，電動汽車新車銷量需佔50％至100％。

但由於多數汽車仍可使用十年以上，所以到2030年，汽油動力汽車仍將佔整體汽車很大部分；為鼓勵消費者換車，需有稅收優惠政策和「舊車換現金」計畫。

•工廠、建築都要配合減碳

此外，美國第三大排放源是大型工業設施，包括製造水泥、鋼鐵、化學製品和造紙工廠；許多要求在高溫下製造，非常耗能，要替換它們，有些可能需要尚未開發的創新技術。

房屋和建築物使用的能源也是主要排放源；聯邦政府需大幅加快能源功率計畫，包括電器標準；還可能逐步淘汰在取暖和烹飪時使用天然氣；拜登的基礎建設計畫即要求翻新200萬多戶房屋和建築物，使其更加節能。