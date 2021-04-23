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基準年藏玄機 美國帳面漂亮 志氣不如歐盟

編譯潘勛／綜合22日電

拜登總統22日在氣候峰會上宣布，美國到2030年將以2005年為基準，減少排放溫室氣體50%到52%，相形於歐洲以1990年為基準減排51%，好像更為賣力；但紐約時報指出，基準年不同，美國其實沒那麼志向高遠，另在2019年，美國人均排放還是遠比各國烏煙瘴氣。

報導指出，想比較各國矢言減排誰更賣力，其實不容易，多半要看計算的基準年；美國決定由2005年來算減排的百分比，那一年大約是排放溫室氣體最高峰年。

歐洲各國傾向由1990年來推估減排值，當時歐洲早已推動氣候政策，溫室氣體排放開始下降，而且排廢氣最凶的東歐共產經濟體已然崩潰。

所以美國設定較晚近的基準年，帳面看來比較漂亮，原因在排放上升的時段略而不提；而歐洲把基準年放在1990年，因為早就開始減排，所以志氣更顯豪壯。

拜登矢言美國打算重執對抗氣候變遷的牛耳；日本也宣布強化氣候目標，到2030年以2005年為基準，減排44%；加拿大基準年也由2005年來算，致力於減排40%到45%。

歸根究柢，只有一個氣候變遷量尺最重要：全球要多快達到零排放，才能遏止地球暖化？科學家表示，為避免許多氣候變遷最劇烈災情，例如兩極冰架崩塌、穀物普遍欠收，全球到本世紀中葉便得做到化石燃料零排放，停止砍伐森林；依此而言，全球投注的心力仍遠遠不足。

美國、歐盟現在信誓旦旦，到2030年要把排放砍半，到2050年達成零排放，但兩者僅占全球溫室氣體排放的四分之一；很多低收入國家，包括中國印度，估計自己的排碳量，未來十年要不是仍在高原期，就是還要上升。

全球最大溫室氣體排放國的中國表示，高峰年應在2030年左右，接下來目標在2060年達到零排放。

印度官方指出，當前該國遠比美國、歐洲貧窮，要印度使用相同標準太不公平。

就人均溫室氣體排放來算，哪國最努力於減排，就完全不同；當前美國人均使用化石燃料之多遠高於各國，但中國正在快速趕上；若各國真達成保證的目標，美國人均排放到2030年就與中國打平，但兩國人均排放依然是歐洲的兩倍、印度的四倍。

因此環保人士認為，美國應該更有志氣一點，把減排標準提得更高。

美國 中國 印度

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