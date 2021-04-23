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氣候峰會前夕 白宮讚中國減碳、批澳洲消極

編譯張佑生／綜合報導

拜登總統召開全球氣候峰會前夕，白宮官員對中國的減碳表現頗為肯定，反倒批評起盟邦澳洲對抗氣候變遷過於消極。

英國廣播公司(BBC)報導，儘管美、中兩國在許多議題上存在歧見甚至緊張關係，兩邊似乎都想讓對抗氣候變遷共識與其他爭議脫鉤。

「顯然兩國具高度共識，看出未來十年間行動的必要性，一起合作讓全球氣溫升幅維持在攝氏1.5度以內。」未具名白宮資深官員說，美國希望中國國家主席習近平在峰會上，進一步說明中國將採取哪些措施，「但我相信上周末兩國的聯合聲明，已提供雙方向前推進的堅實基礎。」

美、中雙方在上周的聲明中承諾相互合作，並與其他國家共同因應氣候變遷危機，包括強化各自行動，並在包括聯合國氣候變遷綱要公約與巴黎協定等多邊協議合作；中方表明將「加強」實現習近平去年9月做出的承諾，即於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳零排放。

中國副外長馬朝旭22日表示，中方願與美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變遷合作；中國氣候變化事務特使解振華也透露，中美不排除建立因應氣候變遷的聯合工作組。

然而，白宮官員談到澳洲的減碳表現時卻表示，「必須改弦更張，更強化減碳，往2050淨零碳排的目標邁進。」

BBC指出，在前總統川普執政時期，澳洲和巴西在減碳議題上跟著打混，但換成拜登當家就不一樣了；對巴西，白宮官員說：「所有國家的企圖心必須立刻提升」。

英國衛報報導，美國對澳洲莫里森政府的減碳作為相當不滿；拜登政府22日宣布大幅提高減碳力度，十年內溫室氣體減排50%到52%，歐盟、英國、日本也紛紛承諾提高減碳目標，但澳洲仍堅持2030年達成減碳26%到28%，拒絕提高，宣稱科技發展能夠解決碳排放問題。

減碳 氣候變遷 澳洲

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疫後經濟反彈 今年全球碳排放量將大增

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