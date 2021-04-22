紐約跳舞比賽爆疫情 20青少年確診 300人隔離

全美16、17歲青少年完全接種的比率不到1%，部分地方政府衛生機關鎖定高中生擴大宣傳疫苗接種。圖為俄亥俄州一學生剛完成注射第一針疫苗。(美聯社)

紐約州 一群青少年上周末參加跳舞比賽，賽後造成20人確診新冠肺炎，300人被隔離；聯邦疾病防治中心(CDC)統計，截至21日，全美16、17歲青少年完全接種的比率不到1%。部分地方政府衛生機關鎖定高中生擴大宣傳疫苗 接種，猶他州鹽湖城(Salt Lake City)至少兩個學區 直接在高中校園設立注射站。

紐約州奧奈達郡(Oneida)郡長皮坎特(Anthony Picente)20日表示，多名學生17日赴優地加(Utica)地區參加比賽，賽後20名學生檢驗後確診，「這是我們過去一年來，迅速發現的(單一事件)最大宗群體感染」。

皮坎特表示，確診學生年齡介於6歲到17歲，來自多個不同校區。

優地加附近的白茲波羅(Whitesboro)中央學區21日恢復面授，當地教育總監貝萊爾(Brian Bellair)表示，約300名不同年級的學生正在隔離，其中少數小學全班都隔離。

皮坎特表示，該舞蹈學校未能採行防疫規範，「粗心大意讓我們無法回歸正常，懲罰正確遵守防疫的人們」。

美國小兒科學會(AAP)指出，美國少兒確診新冠持續增加，上周有8萬8500名兒童確診，比前一周增加5%。

鹽湖城「山間醫療」(Intermountain Healthcare)社區健康及防治倡議計畫醫學主任薛福德(Tamara Sheffield)表示，必須讓青少年獲得抵抗力。

輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗，可供16歲以上民眾使用；莫德納(Moderna)與嬌生(Johnson & Johnson)疫苗則適用18歲以上民眾。

鹽湖城地區至少兩個學區，已在高中校園裡成立疫苗接種站，康州沃特伯里(Waterbury)公立學區本周會開放數百個疫苗施打預約時段給16、17歲的青少年；該學區11年級生艾比諾(Michael Albino)說，之前預約疫苗非常困難，現在終於約到了，感到很開心。

另外，全國兒童醫院(NCH)也在俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin County)高中成立疫苗診所。

俄州哥倫布市(Columbus)NCH校園健康服務專案主任雷伊(Tifini Ray)說，當地7000名青少年未來幾天將接種首劑疫苗，多數學校恢復面授，方便在單一地點觸及大量學生。