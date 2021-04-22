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金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

專家：新冠疫苗第3劑有必要 不排除每年都要打

編譯林梅婕／綜合21日電
新冠肺炎疫苗研發藥廠BioNTech共同創辦人奧茲勒姆‧圖雷齊受訪。(CNBC電視截屏)
新冠肺炎疫苗研發藥廠BioNTech共同創辦人奧茲勒姆‧圖雷齊受訪。(CNBC電視截屏)

新冠肺炎疫苗研發藥廠BioNTech共同創辦人奧茲勒姆‧圖雷齊(Ozlem Tureci)21日表示，人們很可能需要第三劑疫苗才能維持對病毒的免疫力；此外，疫苗對病毒的免疫力，在長時間後很可能持續減弱，有如季節性流感、不排除需要每年定期接種。

圖雷齊接受CNBC主持人凱莉‧艾凡斯(Kelly Evans)訪問時說：「我們在研究中觀察到這些現象，也是人們對新冠病毒免疫能力的自然反應；而透過許多才剛感染的案例我們也發現，免疫力確實會削弱，疫苗亦是如此。」

圖雷齊這項說法正呼應該藥廠研發夥伴輝瑞(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)先前的說法；謝博拉曾在4月15日播出的媒體專訪中透露，未來12個月內人們需要追加劑量或第三劑疫苗才能完全免疫，也表示之後很可能每年都要定期接種。

本月稍早輝瑞指出，自家疫苗預防感染的有效性可超過91%，接種第二劑後六個月內更能95%有效預防重症；不過研究人員表示，目前還無法得知疫苗接種六個月後的有效性可以維持多久。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)16日在白宮記者會上表示，政府已著手為追加疫苗劑量進行安排，稱拜登執政團隊已考量過疫苗追加的必要性。

斯拉維特說：「我可以向你們保證，當政府開始規畫、採購追加劑量、關注任何可能擴大生產的機會時，這表示我們心中一直都在為這樣的情況做準備。」

上周拜登政府防疫小組首席科學官凱斯勒(David Kessler)也表示，民眾對接種追加疫苗應有心理準備，並向國會議員強調變種病毒可能使疫苗有效性減弱。

「我們還在研究抗體反應的持久性。」凱斯勒說：「雖然抵抗力看起來還是很強，但有一點減弱的傾向，加上變種病毒的影響，我認為是該未雨綢繆，為研發追加劑量的可能做準備。」

疫苗 免疫力 白宮記者會

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