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拚引領能源革命 布林肯：美再生能源已落後中國

記者張文馨、編譯中心／綜合報導
國務卿布林肯語出重話，表示美國再生能源發展趕不上中國。圖為青海的光伏產業園區，工作人員正在查看太陽能電池組件。( 新華社)
國務卿布林肯語出重話，表示美國再生能源發展趕不上中國。圖為青海的光伏產業園區，工作人員正在查看太陽能電池組件。( 新華社)

國際能源總署20日警告，隨著全球經濟從新冠疫情復甦，能源使用增加，會導致氣候變遷的二氧化碳排放量今年增加近5%，成長幅度創史上次高。美國召開的氣候峰會將於22日登場，聯合國發表報告表示，今年是必須採取行動的一年，以保護人們不受氣候變遷「災難性」衝擊。

國際能源總署在年度「全球能源評論」報告中估計，今年二氧化碳排放量比去年增加15億噸，達到330億噸，大幅扭轉去年碳排減少趨勢。報告說，燃煤發電需求增加，在亞洲最明顯。

比羅爾說：「除非各國政府迅速採取行動開始減排，否則我們很可能會在明年面臨更惡劣情勢」。

聯合國秘書長古特瑞斯19日公布聯合國世界氣象組織撰寫的2020年全球氣候狀況報告，「今年對人類未來而言真的是至關重要的一年。我們沒時間可浪費了，氣候失調正在發生。」

美國國務卿布林肯19日說，全球應對氣候變遷行動，已落後巴黎氣候協定規畫的目標，如今美國目標明確，需要將全球暖化控制在攝氏1.5度之內，以避免災難。

布林肯說，美國是溫室氣體第二大排放國，占全球排放量15%；即便美國明天就完成淨零碳排，也無法遏止暖化，必須全球合作應對。

他承認美國發展再生能源落後中國，若無法引領再生能源革命，很難想像美國能贏得與中國的長期戰略競爭。

布林肯表示，中國是目前太陽能電板、風力渦輪、電池與電動汽車的世界最大製造與出口國，擁有全球三分之一的再生能源專利，「美國已落後，若無法迎頭趕上，將錯失良機，無法形塑全球氣候未來，反映美國利益與價值，美國人民也會失去工作機會」。

美國阿拉巴馬州米勒燃煤電廠11日排放水蒸氣。國際能源總署警告，今年全球能源使用和...
美國阿拉巴馬州米勒燃煤電廠11日排放水蒸氣。國際能源總署警告，今年全球能源使用和燃煤發電需求大增，將導致溫室氣體二氧化碳排放量增加近5%。(Getty Images)

美國 氣候變遷 布林肯

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