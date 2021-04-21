氣候峰會前夕 拜登喊10年內減碳50% 習近平將視訊出席

中國國家主席習近平(右)應拜登總統之邀，22日將在北京以視訊方式出席氣候變遷領袖峰會。(取自臉書、中新社)

華盛頓郵報20日報導，美國 總統拜登 將宣示「10年內溫室氣體減排至少50%」，在拜登22日舉行氣候領袖峰會之際，美國藉此向全球宣示其對抗氣候變遷的決心，取信於世界其他主要經濟體，並依循仿效。

此目標為前總統歐巴馬承諾的兩倍，歐巴馬2015年加入巴黎氣候協定時承諾，美國2025年碳排放量要比2005年減少26%到28%；前總統川普上任後就宣布退出巴黎氣候協定，直到拜登1月就職才又重新加入。

華盛頓郵報引述知情人士說法稱，拜登打算強化對氣候變遷的目標，而白宮官員稱尚未做出最後決定。

中國外交部發言人華春瑩21日宣布，中國國家主席習近平應拜登總統之邀，22日將在北京以視訊方式出席氣候變遷領袖峰會並發表談話。這將是拜登上任後，首次與習近平同場會談。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）19日確認參加峰會，將闡述俄羅斯對開展氣候變化相關國際合作的看法。

這將是拜登上任後，首次與習近平同場會談。

華郵報導，拜登的最新宣示將意味著推動美國脫碳，以及逐步淘汰汽油車；政府官員表示，這不只是政策目標，還是全國範圍內對新世代就業機會的大規模投資。

白宮國內氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）19日表示，將會非常審慎處理此事，在帶領美國走向更乾淨經濟的轉型過程中，政府希望能帶給受影響最深的社群更高薪的工作機會。

拜登日前提出2兆美元的基礎建設計畫中，包括獎勵電動汽車、再生能源；但共和黨人對此態度保留，他們認為快速降低溫室氣體排放，將衝擊已經很艱困的美國經濟，尤其是依賴化石燃料產業者。

選區在西維吉尼亞州 的共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）表示，拜登的激進行動將摧毀該選區成千上萬的工作機會。西維吉尼亞州盛產煤礦，主要產業與能源和製造業有關。

華郵報導也提到，即便美國率先表態，其他國家也不見得會在本周的氣候領袖峰會上跟進承諾；若美國與歐洲國家願統一立場，就算是這場峰會發揮功用。