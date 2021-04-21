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大使傳敲定…秦剛將駐美 伯恩斯使中

記者張文馨／華盛頓報導
北京可能任命現任外交部分管歐洲事務、新聞與禮賓工作的副部長秦剛擔任駐美大使。(新華社)
北京可能任命現任外交部分管歐洲事務、新聞與禮賓工作的副部長秦剛擔任駐美大使。(新華社)

拜登政府成立後，美國中國關係持續緊張低盪，但華爾街日報20日獨家報導，兩國近日仍將敲定派駐對方國家的大使人選；美國可望派出前國務次卿伯恩斯(Nicholas Burns)出使北京，成為26年來擔任此項職務的首位職業外交官，中國可能任命主管歐洲事務、新聞與禮賓事務的副部長秦剛擔任駐美大使，接替在現職已逾八年的崔天凱。

伯恩斯日前已被美國媒體點名可能出使北京，若順利出任，將是繼芮效儉(Stapleton Roy)之後，再度由職業外交官出任此一重要外交職位；芮效儉1991年到1995年派駐北京，他的前任是曾分使兩岸、已故的李潔明(James Lilley)，芮效儉其後的7位大使，分別出身州長、參議員、海軍上將或律師。

據線上媒體Axios報導，伯恩斯出線，顯示拜登總統偏好經驗豐富的外交官，而非重要的政壇人物；此外，拜登的國安會和國務院強烈關注中國，比起參與制定政策，美國駐北京大使更像是一位執行者。

現任中國駐美大使崔天凱自2013年4月上任已逾8年，在拜登就任美國總統後，誰要接下崔天凱重擔、處理緊張的美中關係，成為外界關注焦點；5位外交部副部長中，排名第二的鄭澤光與排名第三的馬朝旭都曾被媒體點名，但曾任駐美公使的鄭澤光傳出內定為駐英大使。

55歲的秦剛1988年加入中國外交部，曾三度派駐英國，最高擔任駐英國公使，在中國外交部曾任外交部發言人、新聞司長與禮賓司長；他自2018年起擔任副部長，並沒有駐美國經歷。

華爾街日報報導，秦剛除了督導歐洲與新聞事務，還負責為中國國家主席習近平規畫外交行程，多次陪同習近平出訪，頗受信賴；習近平2016年在杭州舉行20國領導人峰會，秦剛不僅協助安排，習近平還在緊湊的活動中，半開玩笑詢問秦剛，自己能不能休息一下。

如今對中國強硬是美國兩黨共識，華爾街日報分析，秦剛要在代表北京立場的狀況下，設法與華府建立溝通橋梁，將是一大挑戰。

美國駐中國大使布蘭斯塔德(Terry Edward Branstad)去年10月離任，尚未補實；彭博社2月就曾點名伯恩斯可能出使北京，Axios日前報導，伯恩斯人事任命已進入最後階段，華府可能很快宣布這項消息。

65歲的伯恩斯曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使，並在布希政府擔任駐北約大使與國務院政務次卿，2008年結束外交官生涯；2020年選戰期間，現任國務卿布林肯(Antony Blinken)邀請伯恩斯擔任拜登陣營的外交政策顧問。

華爾街日報報導，國務院和白宮不評論此事，中國駐美大使館也沒有回應媒體詢問。

據傳美國將派前國務次卿伯恩斯出任駐北京大使。(Getty Images)
據傳美國將派前國務次卿伯恩斯出任駐北京大使。(Getty Images)

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