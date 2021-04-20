全美成人都能打疫苗了 拜登將達2億人接種目標

拜登政府19日保證全美成年人都可打到疫苗。(美聯社)

夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州和佛蒙特州19日起開放全州所有成人接種新冠疫苗 ，最後這六州加入後，全美50州加上華盛頓特區、波多黎各的所有成人都可打疫苗；拜登 政府並透過社群 、電視及廣播節目，拜託國民接種疫苗。

然而，就在全美成人皆可打疫苗之際，至少20州的疫情持續升溫，過去七天每日新增確診都逾6萬7000例，反觀一個月前的每日新增確診平均約5萬4000例。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至19日，美國至少3173萬3400人確診、已知56萬7666人死亡。

「國民們，我有好消息；時至今日，人人都符合接種疫苗的資格；我們有足夠的疫苗，你們需要被保護且需要保護鄰居和家人。」拜登總統19日在推特公布影片說道：「拜託，接種疫苗。」

Good news: as of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. Get your vaccine, and help bring an end to this pandemic. pic.twitter.com/vQ7M7lIEKw — The White House (@WhiteHouse) April 19, 2021

美國平均每天有320萬人接種新冠疫苗，比一個月前的每天250萬人還多。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，全美逾1億3232萬人已打至少一劑疫苗，超過全美成人總數的一半、占總人口的39.9%；另有至少8536萬多人已完全接種，占總人口數的25.7%。

最後六州加入後，全美所有成人皆可打疫苗；華盛頓大學醫學中心傳染病防治科副主任曼尼(Nandita Mani)說：「這是歷史的一刻，我們達到重要的里程碑。」

白宮上周宣布，拜登就任第75天，達成全美1億5000萬人接種的目標；官員有信心，拜登可望達成就任百日達成2億人接種的雄心壯志。

副總統賀錦麗19日也出面推動全民接種苗。(Getty Images)

紐約時報報導，若保持目前推廣疫苗的速度，時至6月中旬將有七成人口接種疫苗，但群體免疫的目標，恐因部分民眾對疫苗卻步而受阻。

當局19日起透過社群宣導疫苗接種，其中副總統賀錦麗呼籲年輕人接種疫苗，並接受北卡羅來納州非裔喜愛的周報「卡羅來納維和者」(Carolina Peacemaker)專訪；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)則透過年輕人愛用的通訊軟體Snapchat，提倡打疫苗。

此外，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)、衛生部助理部長列文(Rachel Levine)，以及白宮新冠疫情顧問委員會負責人莫西(Vivek Murthy)也親自上陣，接受地方媒體訪談，推廣接種疫苗的重要性。

社群活動的對象瞄準對疫苗抱持高度懷疑態度者，如拉丁裔、非裔和保守派人士，盼能盡快達成群體免疫。