全美成人都能打疫苗了 拜登將達2億人接種目標

夏威夷州、麻州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州和佛蒙特州19日起開放全州所有成人接種新冠疫苗 ,最後這六州加入後,全美50州加上華盛頓特區、波多黎各的所有成人都可打疫苗;拜登 政府並透過社群 、電視及廣播節目,拜託國民接種疫苗。

然而,就在全美成人皆可打疫苗之際,至少20州的疫情持續升溫,過去七天每日新增確診都逾6萬7000例,反觀一個月前的每日新增確診平均約5萬4000例。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計,截至19日,美國至少3173萬3400人確診、已知56萬7666人死亡。

「國民們,我有好消息;時至今日,人人都符合接種疫苗的資格;我們有足夠的疫苗,你們需要被保護且需要保護鄰居和家人。」拜登總統19日在推特公布影片說道:「拜託,接種疫苗。」

Good news: as of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. Get your vaccine, and help bring an end to this pandemic. pic.twitter.com/vQ7M7lIEKw