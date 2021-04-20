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「這能救命」歐巴馬偕NBA球星 籲非裔打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
前總統歐巴馬呼籲少數族裔社區以及年輕族群踴躍接種新冠疫苗。(取自NBC視頻)
前總統歐巴馬呼籲少數族裔社區以及年輕族群踴躍接種新冠疫苗。(取自NBC視頻)

前總統歐巴馬與職籃NBA兩位前任球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)和巴克利(Charles Barkley)聯手，呼籲少數族裔社區以及年輕族群踴躍接種新冠疫苗

歐巴馬在18日播出的國家廣播公司(NBC)「捲起袖子」(Roll Up Your Sleeves)特別節目中說：「就在疫苗取得愈來愈容易的此時，我希望我們的社區，特別是非洲裔、拉丁裔以及年輕人，都能了解這是可以救命的，能讓人們恢復正常生活，我們愈快讓更多人接種毅苗，大家就能過得更好。」

「我們一直討論疫苗，是很重要的。」巴克利也說：「我要對我所有的朋友說，老兄，過去的事就過去吧，每一個非洲裔民眾都請站出來接種疫苗。」

前總統歐巴馬(下)與職籃NBA兩位前任球星歐尼爾(上左)和巴克利(上右)19日聯...
前總統歐巴馬(下)與職籃NBA兩位前任球星歐尼爾(上左)和巴克利(上右)19日聯手推出視頻，呼籲少數族裔社區以及年輕族群踴躍接種新冠疫苗。(取自NBC視頻)

巴克利提及「過去的事」，是1932年美國公共衛生局(Public Health Service)進行的塔斯克基梅毒研究(Tuskegee syphilis study)中，雖然當時盤尼西林(penicillin)療法已問世，但感染梅毒的非洲裔男性卻未獲得治療。

歐巴馬呼應巴克利的說法表示，塔斯克基梅毒研究的爭議在於，政府對非洲裔男性隱瞞梅毒已有療法的真相，而非聯邦政府把藥提供給非洲裔民眾而害他們染病，是政府不把民眾需要的藥品提供給民眾。

歐巴馬說，許多少數族裔社區患有糖尿病等疾病的比例都異常偏高，民眾如果遭到新冠病毒感染，狀況嚴重的風險也相對提高。

歐巴馬說，某些年輕人以為，就算感染新冠病毒，「頂多只像重感冒而已」，「而我們現在看到的狀況是，不一樣的變種病毒已出現，成為絕大多數感染案例，年輕族群首當其衝，受到影響比原本的新冠病毒更大。」

他表示，接種新冠疫苗的原因之一，便是可以讓大家都變得更安全，「這就是為什麼小兒麻痺症(polio)等疾病已消失的原因，以前麻疹(measle)也經常讓人喪命，但現在已經不再有問題，因為孩子們在上學之前就已經完成疫苗接種。」

來源：John Michael Howcott Productions頻道

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