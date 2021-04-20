不會預約、不敢出門 全美仍有1/5長者沒打新冠疫苗

拜登政府19日保證全美成年人都可打到疫苗。(美聯社)

全美目前每一州的成年人都有資格打新冠疫苗 ，當中更已超過一半至少接種一劑，但仍有五分之一的65歲以上老年人未接種。

3月中旬，拜登 總統呼籲各州加快腳步，擴大接種資格自16歲以上民眾。不過對此，專家卻表擔心對老年人、必要行業員工以及特定疾病患者產生排擠效應，反倒無法保障高風險族群的優先資格。

在部分地區，線上預約不易操作，可能是老年人未能完成接種的原因之一；此外，使老年人卻步的因素還包括疫苗供應量不足，接種地點交通不便或無法前往等。

佛羅里達大學傳染病學者辛蒂·普林斯(Cindy Prins)就表示，未接種的原因，可能為無法預約或前往指定地點，「有些人可能無法出門或是開車，也許前往接種地點非常困難或不方便。」

普林斯表示，開放年輕人接種，使各州和郡開設更多接種站，不過老年人可能害怕群聚而不願前往。

「我相信有些人有接種的意願，但很擔心與其他人接觸。」她說，但現在「要大家保持距離，但又要求去大規模接種地點。」

密西根州 立大學傳染病學者黛博拉·弗爾霍爾登(Debra Furr-Holden)就說，聽到拜登決定擴大接種資格時，她感到非常失望，「原本的立意是讓高風險族群優先接種，但現在完全悖離了最初的目標。」

弗爾霍爾登擔心，全民競逐疫苗的現象，可能讓優勢群體得利，「如果你有車，你的工作能讓你排隊五個小時，就等於排在前面。」

約翰霍普金斯大學健康平等中心(Johns Hopkins Center for Health Equity)主任麗莎‧庫柏(Lisa Cooper)認為，官員應鼓勵年輕人幫助身邊的老年人完成接種，需要告訴年輕人，「你的媽媽跟祖母接種了嗎？如果還沒的話，我們有足夠疫苗，把家人都帶來吧。」