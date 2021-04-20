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最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

記者張文馨／華盛頓報導
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

國務院19日預告，將更新全球旅遊警示，全球預計將有8成國家，都會列入「請勿前往」(Do Not Travel)的最高級別第四級警示，但國務院還沒公布旅遊警示國名單，強烈建議美國公民謹慎考量所有出國旅行計畫。

國務院發布訊息表示，新冠肺炎持續為跨國旅行帶來風險，美國將自本周起，依據聯邦疾病防治中心(CDC)的健康預警(Travel Health Notice)持續更新旅遊警示，預計將會大幅增加最高等級警示國。

與此相反的是，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)，法國將自下月起鬆綁與美國和其他非歐洲國家的國際旅行限制，法國官員正在規畫，讓完成疫苗接種的法國人、歐洲與美國公民，今年夏天以前可自由旅行。

今日美國(USA Today)報導，意味著法國可能會認可持疫苗護照的自由旅行。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，第一級是最安全的「行使常規預防措施」，第2級是「提高警覺」，第3級則建議民眾「三思而後行」，第4級是最嚴重的「請勿前往」。

台灣目前位列第一級，中國、加拿大、墨西哥與歐洲各國均在第三級；全球200多國中，國務院將巴西、阿根廷、俄羅斯與印尼等34國列為最高級警示，若要一口氣增加到8成，大約還會增加130多國。

新冠疫情前年底爆發，去年初在美國現蹤，國務院3月19日對全球發出第四級旅遊警示，敦促美國人勿在新冠肺炎期間出國，並安排在海外的公民立即返國；國務院去年8月放寬全球旅遊警示、9月將中國移出第四級警示，如今再度收緊旅遊警示。

CDC統計，美國已施打超過2.1億劑新冠疫苗，根據各州疫苗普及計畫，自19日起所有美國成人均可預約接種疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前表示，已經完成疫苗接種的美國公民，可以在以低度感染風險的狀況下，在國內旅行，但不鼓勵出國；瓦倫斯基當時說，確診人數仍在激增，她不鼓勵旅行，尤其是未接種疫苗者。

根據美國霍普金斯大學最新統計，美國共有3170萬人確診新冠肺炎，56.7萬人死亡；全球確診人數約1.4億人，超過300萬人死亡。

印度和巴西成為全球疫情最嚴峻的地區；印度19日通報新增確診病例超過27.2萬例，創單日新高，首都新德里自19日晚間起封城一周，以免疫情擴大導致醫療體系崩潰。

英國首相強生(Borris Johnson)因此取消下周訪問印度的行程，且英國宣布，23日起來自印度的旅客不得入境，即使英國國民也須在入境後接受10天的隔離觀察。

英國衛生部長漢考克(Matt Hancock)表示，印度旅客確診新冠肺炎英國變種病毒者，已有103例。

由於巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)不願積極防疫，唯恐封影響經濟活動，截至上周，全球因新冠肺炎死亡者有超過四分之一為巴西人。

根據世界衛生組織統計，印度目前新冠疫情陷入嚴重失控狀態，已有1500萬人染病確診...
根據世界衛生組織統計，印度目前新冠疫情陷入嚴重失控狀態，已有1500萬人染病確診，僅次於美國。印度政府19日宣布首都新德里封城一周，進行管控疫情。圖為醫務人員在孟買火車站檢測新冠。(美聯社)
除了印度外，巴西與法國也陷入變種病毒的肆虐，疫情嚴重。巴西目前每天平均新冠病歿3...
除了印度外，巴西與法國也陷入變種病毒的肆虐，疫情嚴重。巴西目前每天平均新冠病歿3000人，加護病房與醫療資源都告急。圖為17日巴西聖保羅市內警方在為孩童噴酒精防疫。(美聯社)

美國公民 國務院 疫苗

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