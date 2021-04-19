各地接種中心頻傳「預約未到」 恐阻礙群體免疫

全美接種人數達一半成人的里程碑，但仍有不少人拒打疫苗，或是其他因素未打疫苗，拖緩集免疫的目標進度。圖為近日疫情升溫的賓州匹茲堡市社區接種站。(美聯社)

全國新冠疫苗 接種展開迄今，近半成年民眾已至少接種一劑疫苗，但許多地方接種中心注意到，民眾對疫苗的需求已在下降，各地接種中心紛紛出現大批民眾預約未到的情況；民調 也表明，全國僅約六成民眾有意即刻接種疫苗；若接種意願無法提升，就無法達成政府「群體免疫」的目標。

賓州 州長沃爾夫(Tom Wolf)16日表示，各地的接種中心，現在每天都有成百、甚至上千的民眾預約未到；賓州衛生廳代理廳長賓姆(Alison Beam)也表示，全州約一半的療養院員工不願接種疫苗，說明了接下來要克服民眾對疫苗的猶疑心理的挑戰有多大。

在這樣的背景下，沃爾夫當天表態，「極度懇求」民眾接種疫苗。

凱瑟家庭基金會(KFF)近期的民調顯示，只有61%的民眾表示，已經接種疫苗或是有意盡速接種疫苗，7%表示「有必要時」才會接種，17%表示希望再觀望一下，而有13%表示「絕不」接種疫苗。

疫苗接種意願還呈現令人費解的政治分歧：共和黨支持者中，只要46%希望即刻接種疫苗，29%表示絕不接種，而在民主黨支持者中，兩數字分別為79%極5%；而疫苗得以問世，相當程度上甚至是前總統川普大力推動的結果，其本人也已經接種疫苗。

外界擔憂，嬌生疫苗暫停接種，可能加劇民眾疑慮；儘管發生機率微乎其微，公衛專家也強調，暫停的舉措，反映了疫苗的安全性檢測有多麼嚴謹。

此現象不利美國消弭疫情的進程；公衛專家推估，大約要70%至90%的民眾完成接種，讓病毒因為難以找到宿主而無法傳播，才能達成「群體免疫」的效果。

面對此現象，各州紛紛出招；紐奧良所在地的路易斯安納州的接種中心動用樂隊助興；密西西比州與地方志願組織合作，推動居家年長者接種疫苗；阿拉巴馬州衛生部門收集民眾不願接踵的原因，以擬議因應之道；康乃狄克州更考慮直接致電民眾，要求民眾預約疫苗接種。

為了加快疫苗接種及提供更便利的服務，阿拉斯加州考慮在機場設立接種中心，俄亥俄州則已要求在車站附近設立接種中心，並考慮建置用於疫苗接種服務的App。