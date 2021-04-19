我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

全球確診飆 印度日增10萬例 世衛：第4波將到來

編譯柯立偉／綜合18日電
時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使得印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟買市車站附近一名婦女抱著幼嬰接受新冠檢測。(美聯社)
時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使得印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟買市車站附近一名婦女抱著幼嬰接受新冠檢測。(美聯社)

隨著疫苗注射率愈來愈高，許多州已漸漸放寬防疫措施。然而，國際疫情仍然嚴峻，全球確診人數不斷增加。世界衛生組織(WHO)本周警告，第四波疫情已迫在眉睫，許多之前疫情相對穩定的國家，如今正面臨新的考驗。

WHO秘書長譚德塞(Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)在16日記者會上警告大眾：「過去一周全球的確診數，已經超過過去兩個月平均值的兩倍，接近疫情最高峰時的水準，有些之前防疫表現不錯的國家，現在確診數也在上升。」

目前情形最糟的國家，當為巴西與印度莫屬。非政府組織無國界醫師(Doctors Without Borders)就警告，巴西疫情的嚴重程度，已可用「人道危機」形容。巴西總統不願意正視新冠病毒散播的事實，無法對疫情做出有效回應，導致上周全球因新冠肺炎死亡者，有超過25%為巴西人。

而在印度，由於時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)，再加上北方的恆河長年以來就有信徒在此沐浴，都未保持社交距離，致使疫情不斷惡化。因此，即使印度是阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗的生產基地，也已為全國超過1億人口接種，但過去一周每日新增確診仍有約10萬例。

歐洲的疫情也不容樂觀。WHO歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)指出，全歐洲已超過100萬人死於新冠肺炎，每周約有160萬新增病例。之前是歐洲防疫模範生的德國，近期以來也在疫情爆發的邊緣徘徊。德國醫學界呼籲政府必須要盡快控制疫情，否則醫院量能可能不堪負荷。總理梅克爾(Angela Merkel)也已頒布新的防疫命令，一旦確診數超過規定門檻，該地區就必須封鎖。

法國的情形則更嚴重。由於已成為歐洲繼英國及義大利後，第三個死亡數飆破10萬人的國家，法國總統馬克宏(Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron)宣布全國自1日起封鎖，並呼籲民眾盡速施打疫苗，以減緩疫情。

疫情 防疫 印度

上一則

eBay出現8.99元疫苗卡 專家：都是詐騙

下一則

密州成重疫州 州長拒加強管制 反控法院推翻行政令導致

延伸閱讀

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來
南韓驚見印度雙重變種病毒 累計9例確診

南韓驚見印度雙重變種病毒 累計9例確診
印度單日暴增23萬例確診 15行政區周末封鎖

印度單日暴增23萬例確診 15行政區周末封鎖
印度果阿行

印度果阿行

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷