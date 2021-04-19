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密州成重疫州 州長拒加強管制 反控法院推翻行政令導致

編譯林梅婕／綜合18日電
密西根州長惠特默在本月初接種疫苗。(Getty Images)
密西根州長惠特默在本月初接種疫苗。(Getty Images)

密西根州近日疫情突然升溫，成為重疫州。州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)18日接受國家廣播公司(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時，仍拒絕加強管制，稱密州疫苗接種的規模正逐漸擴大，並已在4月5日將疫苗接種年齡門檻下修至16歲；此外，即使沒有強制下令，但仍強烈建議民眾戴口罩並保持社交安全距離，惠特默形容：「我能做的就只剩這些了。」

近日密州確診案例持續上升，惠特默卻逐漸放寬防疫限制，節目中她被主持人陶德(Chuck Todd)暗示曾經說過會遵循科學依據抗疫，最近的做法是否前後不一，她表示：「我被自己的立法機關控告，我輸給由共和黨控制的州高等法院，我現在能用的武器已經和之前不同了。」

不過民主黨的惠特默仍強調，該州目前還是可透過一些「強而有力的措施來保護民眾」如口罩命令等，盡可能防止病毒傳播。

此外，惠特默也稱密州在疫情初期能控制成功，是因為她強制要求暫停所有商業活動；但這間接使「許多沒有抗體的人集中」，導致後來變種病毒在這些群體中傳開。

惠特默在訪談中，還指責該州疫情惡化的主因為該州高等法院先前推翻她的行政命令，堅持鬆綁防疫標準而導致。

密州高等法院在今年10月裁定，1945年訂定的「州長緊急命令權」違憲，當時惠特默曾表示，雖然她在維護公共衛生安全上仍有權下達相關防疫命令，但部分政策如延長員工失業保險、要求地方政府機構只能以遠端模式開會等，都還是需要立法機關的批准。

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