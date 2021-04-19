我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

eBay出現8.99元疫苗卡 專家：都是詐騙

編譯林梅婕／綜合18日電
聯邦開始警告不肖騙徒已在網上出售不實疫苗卡，危害民眾。圖為CDC核發的正式疫苗卡。(美聯社)
聯邦開始警告不肖騙徒已在網上出售不實疫苗卡，危害民眾。圖為CDC核發的正式疫苗卡。(美聯社)

近日有賣家在拍賣網站eBay上，以8元至10元不等的價格販售新冠肺炎疫苗接種卡，專家出面澄清這些都是詐騙，稱此犯行危害民眾生命、應小心提防。

目前全國接種至少一劑疫苗的人口約1億2950萬人，這些人都可免費獲得疫苗接種的紙本證明，上面印有聯邦疾病防治中心(CDC)的標章；因此店家、公司和校園最近開始要求民眾在參加活動或進出公共場所時出示疫苗證明，催生此類詐騙橫行，一些對疫苗存有疑慮或不願接種的民眾也開始在網路上搜尋如何購買假接種卡。

一名帳號asianjackson的網路賣家被發現在eBay上販售三種不同的接種卡，產品描述寫著「正宗CDC疫苗紀錄卡」，標價10.99元，還有一只相同產品出售9.49元；另外一樣產品則寫著「CDC疫苗接種完全透明紀錄」，以8.99元出售。

經過調查，註冊asianjackson的賣家是一名在芝加哥工作的藥劑師；華盛頓郵報也指出，該產品過去兩周已賣出超過100張，但消費者收到的全是空白紙卡。

負責調查此案的北卡羅來納州檢察長史坦(Josh Stein)稱這類犯行為新興犯罪，並譴責此舉是危害大眾安全、破壞國家好不容易建立的疫苗網；史坦也呼籲eBay和其他網路電商平台應採取行動，打擊利用疫苗行騙的罪犯，同時他也提醒民眾任何製造或購買假接種卡的人都可能觸法。

史坦說：「這是全國和國會兩黨都必須擔心的問題」，並指假接種卡在外流竄的速度若加快，將「使疫情規模擴大，導致更多人染疫或死亡」。

有專家認為紙本製作的接種卡太過容易偽造，建議改使用數位的「疫苗護照」；一名曾參與疫苗工作的前政府官員匿名向華郵透露，CDC原先確實計畫使用數位系統，但礙於時間緊迫和技術性無法突破，只能先發行紙本的接種卡。

疫苗 CDC 詐騙

上一則

6.25萬難民限額？布林肯稱5月有新指示

下一則

全球確診飆 印度日增10萬例 世衛：第4波將到來

延伸閱讀

血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種

血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種
8.99元eBay買疫苗接種卡 寄來全空白 專家：詐騙勿上當

8.99元eBay買疫苗接種卡 寄來全空白 專家：詐騙勿上當
日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量

日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量
自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷