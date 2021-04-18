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菲利普喪禮 英女王因防疫需求獨坐拭淚 查理王儲也落淚

編譯郭宣含／綜合17日電
女王伊麗莎白二世17日獨立坐在聖喬治禮拜堂的座位上，送夫婿菲立普親王最後一程。(Getty Images)
女王伊麗莎白二世17日獨立坐在聖喬治禮拜堂的座位上，送夫婿菲立普親王最後一程。(Getty Images)

英國王室17日為菲利普親王舉行喪禮，由於新冠疫情，出席者必須維持社交距離，伊麗莎白二世女王被迫在聖喬治教堂(St George's Chapel)中遠離家人獨坐在最靠近聖壇的位置，逕自拭淚向73年的伴侶最後道別。

每日郵報報導，高齡94歲的女王17日深穿一席黑色大衣、戴黑帽與黑色口罩，神色哀傷低頭哀悼，陪同丈夫的棺木走完最後一段路；這也是60多年來，親王首次走在女王前面；兩人長子查理王儲(Prince Charles)跟著靈柩進教堂途中也不禁拭淚，其他王室成員則跟隨在後。

查理王儲神情哀傷注視父親菲立普親王的靈柩。(Getty Images)
查理王儲神情哀傷注視父親菲立普親王的靈柩。(Getty Images)

女王也在喪禮開始前數小時，分享一張從未公開的2003年照片；照片中是她與親王在草地上野餐照。

女王在英國國歌聲中搭乘王室賓利(Bentley)專車加入送葬隊伍，女王也被拍到在車上忍不住流淚的畫面；王室賓利在親王靈柩前停下，她深深凝望片刻，隨後禮炮鳴起、晚鐘也響起為親王哀悼。

隨後女王專車開往聖喬治教堂，女王御用仕女蘇珊．胡西(Susan Hussey)隨同；由於新冠疫情因素，女王獨自入座教堂前排，在舉國為親王默哀時，她站立低頭。在整場喪禮中，女王深望親王靈柩，許多王室成員雙眼噙淚。

親王的靈柩上蓋上其個人旗幟，還有他的配劍、皇家海軍帽、花圈，以及一張女王親自手寫的字條；隨後抬棺人員將親王靈柩移置在其協助設計的綠色荒原路華(Land Rover)靈車上。

扶靈者抬著菲立普親王靈柩緩緩進入聖喬治禮拜堂。(美聯社)
扶靈者抬著菲立普親王靈柩緩緩進入聖喬治禮拜堂。(美聯社)

親王逝世舉國同悲，許多觀看轉播的觀眾也為女王落淚而動容不捨，許多人在社群媒體上說看到女王落淚而心碎。一名網友在推特表示「女王哭了」，並加上一連串心碎與哭臉的表情符號；也有網友看到女王落淚而不捨哭泣。

一名網友表示：「他們播放『天佑女王』時我數度流淚。」另一名網友則說：「女王痛失人生73年的伴侶，我為她潸然淚下。」

也有網友注意到女王獨坐的一幕並表示：「女王獨坐逕自哀傷，讓人不忍卒睹。」

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