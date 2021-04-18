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橋梁當葬禮代號 英女王若駕崩將稱「倫敦橋垮了」

記者胡玉立╱綜合報導
菲立普親王生前親自設計的「荒原路華」靈車，載著靈柩離開溫莎城堡，緩緩駛抵聖喬治禮拜堂。(Getty Images)
菲立普親王生前親自設計的「荒原路華」靈車，載著靈柩離開溫莎城堡，緩緩駛抵聖喬治禮拜堂。(Getty Images)

英國王家葬禮代號通常與橋有關；菲立普親王17日在倫敦聖喬治教堂舉行的葬禮代號為「福斯橋計畫」(Operation Forth Bridge)；女王伊麗莎白二世一旦駕崩，她的葬禮代號將是「倫敦橋」(London Bridge)；衛報(Guardian)2017年曾報導，「屆時英國首相將被喚醒，公務員會說『倫敦橋垮了』。」

電視影集「王冠」(The Crown)第四季裡，女王伊麗莎白二世有段台詞說：「我們都是橋梁。」選擇這樣的名字是「暗示今生與來世之間的聯繫。」這些代號不僅是隱喻，更經過宮廷人員與王室成員協商與精心規畫，其中包括葬禮對象本人生前的要求在內。

菲立普親王的葬禮受限於新冠疫情，也根據他本人不願「小題大做」的心願，因此看來與過去的王家葬禮截然不同；但多年來，王家葬禮往往結合尊貴與奢靡、星光閃耀，偶爾戲劇性十足。

回顧過往王室成員葬禮哀悼史，著裝要求均為黑色，包括佩戴很長的黑色面紗；這種傳統似乎始於維多利亞女王，她的丈夫阿爾伯特親王(Prince Albert)1861年去世後，她每天穿黑色衣服逾40年。

王家葬禮有時充滿戲劇性，以「福斯橋計畫」來說，顧慮到哈利王子與兄長威廉王子之間仍有嫌隙，葬禮儀式過程罕見安插表兄弟站在兩人之間。

但過去曾有王家葬禮戲劇化到了混亂的程度；例如1830年喬治四世國王的葬禮，許多貴客到場後，卻發現座位被不請自來的僕人、木匠、鎮裡的小商人先占了。

至於最後的安息之地，菲立普親王的靈柩將先安置在聖喬治禮拜堂(St George's Chapel)王家墓穴(Royal Vault)，待他日女王過世後，兩人的遺體將共同安置於英王喬治六世(King George VI)紀念教堂。

倫敦時報(Times of London)寫道，王家墓穴長約70呎，寬28呎，據說每側可容納32具遺體，中間有12座低矮墳墓供君主使用。埋葬在那裡的其他王室成員包括喬治三世(George III)的妻子夏洛特皇后(Queen Charlotte)和維多利亞女王的父親肯特公爵(Duke of Kent)。

至於未來女王離世後與菲立普親王共同安置的喬治六世紀念教堂，是聖喬治禮拜堂的附屬建築，安放了其他幾位王室成員：包括喬治六世國王，女王母親、伊麗莎白王后(Queen Mother)和瑪格麗特公主(Princess Margaret)。

菲立普親王 倫敦 英國

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