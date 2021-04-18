美日聯合聲明強調台海和平 中學者：中日關係倒退52年

中國外交部發言人趙立堅。(取自中國外交部網站)

拜登總統與日本 首相菅義偉 在華盛頓峰會後發表聯合聲明，首次提及「台灣」，強調台海和平穩定的重要性，中國 外交部要求美日嚴肅看待中方的關切，中國駐美大使館的聲明「美日言論損害亞太和平與穩定」，中國學者警告，這將使中日關係倒退52年。

中國外交部發言人趙立堅16日表示，已經就日本領導人訪美，兩國勾連對中消極動向，向美國和日本表達了嚴重關切。他強調，美日應該嚴肅對待中方關切和要求，「不得採取干涉中國內政、損害中國利益的言行，不得搞針對中國的小圈子。」中方將視情況做出必要回應。

中國駐美國大使館在美日聯合聲明後，也發表聲明指出對聯合聲明相關言論表示強烈不滿和堅決反對。聲明稱，「美日上述言論已經完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害第三方利益、損害地區國家相互理解與信任、損害亞太和平與穩定。明明是企圖在亞太地區搞分裂、搞針對別國的『小圈子』，卻冠以『自由開放』，實在是莫大的諷刺。」

日本企業(中國)研究院執行院長陳言在觀察者網發文分析，菅義偉看到拜登將中國定位為競爭，需拉同盟國、友好國共同惡化與中關係。陳言認為，菅義偉是要回到52年前的1969年，回到還沒有實現中日建交的時代，讓台灣問題成為中日之間的一根刺，造成中日關係的巨大倒退。