美中氣候危機聯合聲明：堅持攜手解決問題

美國氣候特使柯瑞(左)日前與中國氣候變化特使解振華(右)會談。(取自中國生態環境部網)

低調訪中的美國 氣候變遷總統特使柯瑞在與中國 氣候變化事務特使解振華舉行閉門會議後，雙方17日發表聯合聲明稱，美中將致力於相互合作並與其他國家一道解決氣候危機，且兩國均認同下周由美國主辦的領導人氣候峰會的目標。這是拜登總統上任以來，美中首度就氣候問題達成書面共識，堪稱在阿拉斯加會談破局後難得的「破冰」。

中國官方發布的這份「美中應對氣候危機聯合聲明」中有六項要點，其中包括：美中致力於相互合作並與其他國家一道解決氣候危機，按其嚴峻性、緊迫性所要求加以應對。這包括在聯合國 氣候變化框架公約和巴黎協定等多邊進程中開展合作等。美中也堅持攜手並與其他各方一同加強巴黎協定的實施，例如將全球平均氣溫上升控制在低於2℃之內，並努力限制在1.5℃之內等。

聲明並稱，美中均期待4月22、23日美國主辦的領導人氣候峰會，也認同峰會的目標，即在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會前提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心。

美中也將採取行動解決氣候危機進一步作出貢獻，包括兩國都計劃在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會之前，制定各自旨在實現碳中和／溫室氣體淨零排放的長期戰略；採取適當行動，盡可能擴大國際投融資支持發展中國家從高碳化石能源向綠色、低碳和可再生能源轉型；雙方分別執行蒙特婁議定書基加利修正案中所體現的逐步削減氫氟碳化物生產和消費的措施。

美中兩國發表應對氣候危機聯合聲明，圖為美國氣候特使柯瑞在上海與中國國務院副總理韓正進行視訊會談。(新華社)

雙方也將在聯合國氣候公約第26次締約方大會前及其後，繼續討論21世紀20年代的具體減排行動，包括工業和電力領域脫碳的政策與措施，增加部署可再生能源，綠色和氣候韌性農業，節能建築，綠色低碳交通，甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放、國際航空和航海活動排放合作，以及減少煤、油、氣排放等措施。

聲明並達成雙方將合作推動格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會成功的共識。

但這次發表的聯合聲明中未具體提及此事。有分析認為，聲明中用了美中「認同」、「期待」峰會二詞，或許代表習近平在中國連遭抵制之後仍願釋出善意出席的機率高了一些。但從習近平於柯瑞訪中期間，和法國總統馬克宏、德國總理梅克爾舉行氣候議題視頻峰會，與拜登互別苗頭看來，也不排除是習近平在出席前先給美國來的一個「下馬威」。