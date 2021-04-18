永別菲立普 女王秀最愛的合照送別夫婿

白金漢宮16日發布菲立普親王與女王鍾愛的合照，攝於2003年。(歐新社)

以99歲耆壽去世的英國女王 伊麗莎白二世夫婿、愛丁堡公爵菲立普親王 ，17日舉行葬禮；在女王命令、疫情影響及親王生前心願下，儀式簡單隆重，僅30名王室成員及親友參加，展現菲立普親王瀟灑直率的風格走完人生最後一程。

親王設計的靈車載他走完最後一程

倫敦時間當天下午2時40分，溫莎城堡東草地響起分炮，9日辭世的菲立普親王生前親自設計的荒原路華靈車，在持續鳴響的晚鐘塔中載著靈柩離開溫莎城堡，緩緩行駛八分種抵聖喬治禮拜堂。

在英國國歌的演奏聲中，溫莎教長康納(David Conner)和坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)迎接靈柩，進入禮拜堂；康納向親王的「親切、幽默與慈悲」致敬，他的長壽對世人是種祝福。

喪禮開始前，女王分享一張她最愛的合照，畫面是她與親王2003年在蘇格蘭亞伯丁郡府的草地上悠閒享受野餐。

菲立普親王生前親自設計的「荒原路華」靈車，17日下午載著靈柩離開溫莎城堡，緩緩駛抵聖喬治禮拜堂。長子查理斯王儲(左一)、威廉王子(左後三)、哈理王子(右後一)及按女王安排，走在兩人中間的表哥菲立普斯(中)，與安德魯王子等親人。(Getty Images)

歌者演唱多首親王生前挑選的歌曲

3點一到，鳴槍聲提醒全英國進行一分鐘默哀，接著葬禮於禮拜堂內舉行，歌者演唱的多首歌曲是親王生前自己挑選，省略講道也是他的要求，全程約50分鐘。

哈利王子和妻子梅根接受美國 脫口秀天后歐普拉獨家專訪，使他和胞兄威廉王子瀕臨決裂；為防止葬禮失焦，女王令兩人的表哥菲立普斯在送葬隊伍中走在兩人之間。另外因哈利宣布退出王室，軍銜遭撤銷，因此女王也指示出席男性全部改穿禮服而非軍服；梅根因產期接近，留在美國未出席。

靈柩覆蓋親王旗幟 放置軍帽佩劍

儘管如此，葬禮仍富有諸多軍事元素；菲立普親王曾在英國皇家海軍服役近14年，二戰期間在地中海、印度洋及太平洋執行任務。送葬路線有軍人沿路列隊，鳴砲致敬，靈柩以親王專屬旗幟覆蓋，其上放置菲立普親王的海軍軍帽及佩劍，儀式結束後演奏海軍傳統歌曲，全程超過730名軍人參與。

因英國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府與女王皆呼籲民眾勿群聚現場觀禮，在家中收看現場轉播即可；出席葬禮的人也遵守防疫規定，座位保持社交距離並戴口罩；現場只有抬棺者未保持社交距離。

菲立普親王靈柩陳放在聖喬治禮拜堂內，由於疫情影響及在親王生前心願下，儀式簡單隆重，僅30名王室成員及親友參加。(Getty Images)

為讓民眾有管道追思菲立普親王，王室規畫網路專頁讓民眾張貼留言，也鼓勵大家捐款做慈善取代到現場獻花。

菲立普親王暫葬於聖喬治禮拜堂皇家墓穴，若女王駕崩後，則將移至喬世六世紀念教堂，與女王並肩長眠。

為期八天的全國哀悼期，隨著菲立普親王下葬而告一段落，英王室成員仍將持續哀悼兩周，期間正常執行公務，但會別上黑絲帶。