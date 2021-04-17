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21州單日確診增逾10% 拜登撥款17億對抗變種病毒

編譯郭宣含／綜合16日電
全美有21個州的單日新冠病例新增幅度超過10%；圖為一位婦女在接受病毒檢測。(路透)
全美有21個州的單日新冠病例新增幅度超過10%；圖為一位婦女在接受病毒檢測。(路透)

根據約翰霍普金斯大學15日數據，全美至少21州單日平均新增確診攀升至少10%，凸顯抗疫之路仍未見終點；有鑑於全國約半數新增確診的感染源為新冠變種病毒，拜登政府16日宣布撥款17億元，對抗新冠變種病毒。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，現在全國約半數新增確診病例為新冠變種病毒所致，變種病毒傳染力可比原病毒株高出70%；變種病毒不斷傳播，將使終止疫情的行動更為艱難。

美國新冠肺炎15日新增確診7萬4289例，過去一周和兩周的單日平均新增確診分別為7萬484例和6萬8171例，顯示新增病例正在攀升；15日新增887人病歿，稍低於前一天的956人。

密西根州醫院人滿為患逼近滿載，一部分是因為新冠病例大幅攀升；全國各州與地方官員積極避免類似情形，紛紛加速疫苗接種率。

多地都可見確診病例攀升，俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)15日表示，雖然該州逾36%居民已接種至少一劑疫苗，但住院人數仍節節攀升，但他強調住院人數是落後指標，若要脫離這種局勢就要靠接種疫苗。

根據CDC16日數據，全美逾1億2774萬人(38.5%總人口)接種至少一劑疫苗，逾8060萬人(24.3%總人口)接種完畢；美國過去一周平均單日接種330萬劑新冠疫苗。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)15日表示，已接種疫苗民眾可能得在一年內接種追加疫苗，而且此後每年都須補打；他說變種病毒扮演關鍵角色，需要進行更多研究，方能確認是否需要每年追加疫苗，但目前看來有此可能性。

聯邦政府計畫撥款17億元，在全美追蹤變種新冠病毒；圖為日前在加州洛杉磯一個病毒檢...
聯邦政府計畫撥款17億元，在全美追蹤變種新冠病毒；圖為日前在加州洛杉磯一個病毒檢測站，民眾在等候接受檢測。(美聯社)

拜登政府16日宣布投資17億元對抗新冠變種病毒，這筆經費來自1.9兆元的紓困案，將用於協助蒐集新冠病毒樣本、基因排序和分享數據，藉此掌握病毒變種。

當局另新編列4億元成立六個遺傳流行病學卓越中心，並增編3億元建立並協助全國生物資訊數據系統，監測病原體的擴散與變種情形。

白宮新冠檢測協調員卡洛爾．強生(Carole Johnson)表示：「在這個大流行病的關鍵時刻，這些資源有助確保各州與CDC獲得必要協助，對抗危險新冠變種病毒並減緩病毒擴散。」

白宮指出，第一波資金會在5月初發放給50州、領地與華府特區，未來幾年會陸續投資剩餘經費。

變種病毒 疫苗 CDC

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