接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

嬌生 (Johnson & Johnson)新冠疫苗 出現血栓副作用，亦傳出民眾接種疫苗後，因腦血栓導致中風 而癱瘓，甚至一名年僅21的大學生接種後死亡等案例，雖然這些案例均無證據顯示與嬌生疫苗有關，血栓副作用的發生率也微乎其微，但是民眾對嬌生疫苗的信心已大受打擊。

密西西比州聖馬丁(St. Martin)一家庭指控，家中43歲父親馬拉加里(Brad Malagarie)6日接種嬌生疫苗四小時後，在辦公室倒下，緊急送往醫院後發現是左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。

馬拉加里有七個孩子；阿姨莎莉絲特·歐基夫(Celeste Foster O'Keefe)表示，雖然馬拉加里已經離開加護病房，病情仍「穩定但嚴重」，右半身癱瘓，無法行走也無法說話，仍能認出家人，就算能夠復健也是漫漫長路。

馬拉加里家人表示，相信其腦血栓係由嬌生疫苗所引起；密西西比州衛生廳則表示，對此消息感到很難過，但是目前幾乎無法確定，馬拉加里的症狀是否與嬌生疫苗有關。

俄亥俄州一名大三男學生佛利日前接種嬌生疫苗後，次日被室友發現在睡夢中去世。(取自殯儀館網站)

另一起事件，則是辛辛納提大學一名志在攻讀醫科的大三男學生佛利(John Foley)10日接種嬌生疫苗後不適，室友隔日發現其在睡夢中去世；當地衛生官員表示，目前死因仍待調查，但初步排除由血栓所引起的可能性。

目前九個嬌生疫苗血栓案例中，幾乎都是女性，且是在接種6日至13日後出現症狀，多屬於危殆的「大腦深靜脈及靜脈竇血栓」(CVST)，已有一人死亡；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，目前仍無法證明這些案例係直接由嬌生疫苗所引起。

另一方面，嬌生疫苗接種人數已達710萬人，代表血栓發生率只有約0.0001%。與之對照的是，雖然全國CVST發生率約0.00002%，但是比CVST更為嚴重的深部靜脈栓塞(DVT)發生率達到0.27%，且新冠肺炎本來就有造成血栓的可能性，住院患者發生率為5%，在家療養者發生率為1%。

不過CDC及食品及藥物管理局(FDA)仍在13日宣布，暫停接種嬌生疫苗，待23日再決定是否重啟接種，並指接種後三周內若頭部、腹部或腿部劇烈疼痛，或是呼吸急促者，應當就醫。