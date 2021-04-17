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拜登接待菅義偉 美日聯合聲明：有必要與中合作

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(右)16日在白宮與日本首相菅義偉舉行會談後，共同舉行記者會；這是拜登總統上任後首次與外國領導人面對面會談。(路透)
拜登總統(右)16日在白宮與日本首相菅義偉舉行會談後，共同舉行記者會；這是拜登總統上任後首次與外國領導人面對面會談。(路透)

拜登總統16日在白宮接待日本首相菅義偉，舉行其任內首場領導人面對面會議，兩人在聯合記者會提到共同應對中國帶來的挑戰，會後發布的聯合聲明也提到，有必要與中國合作；菅義偉答覆媒體提問時說，這場對話重申台海和平穩定的重要性。

雙方發布「美日聯合領袖聲明：新世代的全球夥伴關係」，作為未來兩國聯盟的指導原則。

新疆問題 日本稱自有主張

聯合聲明提到：「我們強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。我們嚴重關切香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況。美日了解與中國進行坦率對話的重要性，重申直接關切的意向，並承認有必要在共同關心的領域與中國合作。」

菅義偉說，當談到區域狀況的觀點時，也談到台灣與新疆維吾爾自治區，日美均同意台灣海峽和平穩定的重要性；另外，有關新疆維吾爾自治區，日本有自己的看法，他相信拜登了解。

疫情影響 拜登戴雙層口罩

菅義偉15日晚間抵達華府，16日先到阿靈頓國家公墓向無名英雄致意，接著前往白宮，由副總統賀錦麗接待，再與拜登舉行對話和記者會；受疫情影響，拜登與菅義偉對話時，戴上雙層口罩，會後也未餐敘。

美國、歐盟、英國與加拿大上月底同日宣布制裁新疆官員，日本並未跟進，被解讀為避免激怒中國；但本月6日日本外相茂木敏充與中國外長王毅通話時，關切新疆問題，並敦促陸方採取具體行動改善，此舉已被視為罕見。

外國領袖 菅義偉最先到訪

菅義偉是首位到華府訪問拜登的外國領導人，拜登表示，與菅義偉重申對美日同盟及安全的堅定支持，將致力合作應對中國帶來的挑戰，包括東海與南海議題，另外還有北韓，以確保自由開放的印太地區。

菅義偉說，就中國對印太及全球和平與繁榮的影響力，與美國有嚴肅對話，反對任何以武力或脅迫手段改變東海與南海現狀，以及對區域其他地方進行恐嚇的意圖，「與此同時，我們也同意彼此分別與中國進行坦率對話的必要性，以在支持普世價值的狀況下，追求國際關係的穩定。」

菅義偉也提到，美日將共同捍衛日本安全，要求北韓落實非核化，拜登在會中承諾，美日安保條約第5條適用釣魚台列嶼(日本稱尖閣群島)；依據美日安保條約第5條，美軍對日本負有防衛義務。

拜登說，美日今日建立一個新的競爭力且具韌性的夥伴關係，美日是區域民主重鎮，也會在科技領域合作，讓新興科技受共享的民主規範支配，而非讓獨裁者制定規則。

此外，菅義偉提到，在美國社會發生對亞裔的歧視與暴力，拜登和他均同意這不見容於任何社會，拜登的堅定立場也讓他對美國民主再度充滿信心。

菅義偉說，東京今年夏天將舉行的奧運會與帕奧會，是全球團結的象徵，拜登對此表示支持；日本將繼續全力準備。

拜登總統(左一)戴著兩層口罩，16日在白宮與來訪的日本首相菅義偉舉行會談。(路透...
拜登總統(左一)戴著兩層口罩，16日在白宮與來訪的日本首相菅義偉舉行會談。(路透)

拜登 菅義偉 中國

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