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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

CDC：打疫苗再染新冠機率低 僅0.008%

記者胡玉立／綜合報導
聯邦疾病防治中心報告顯示，美國完成疫苗接種的民眾，僅0.01%再得新冠肺炎。圖為紐約市日落公園一女子本月7日在打完疫苗後，秀出疫苗卡。(美聯社)
聯邦疾病防治中心報告顯示，美國完成疫苗接種的民眾，僅0.01%再得新冠肺炎。圖為紐約市日落公園一女子本月7日在打完疫苗後，秀出疫苗卡。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)15日首度公布接種疫苗後的突破感染病例數據顯示，全國約7660萬人完成兩劑疫苗接種，其中約有5800例仍遭「突破」的感染病例，染疫總數不到完成疫苗接種者的0.008%。

在5800個突破感染病例中，有7%住院治療(396人)；1%病重死亡(74人)。住院治療者佔完成疫苗接種者的0.0005％；染疫死亡者佔完成疫苗接種者的0.0001％。

CDC強調，「突破感染只佔完成疫苗接種者的很小部分，建議所有合乎接種資格者，儘速接種疫苗。」已完成疫苗接種者，仍應採取謹慎防疫措施如戴口罩和保持社交距離，避免傳播該疾病。

CDC表示，「迄今為止，從人口統計和疫苗特徵來看，尚未出現意外情況。」接種疫苗的所有年齡群都通報突破病例，65%突破病例為女性，逾40％為60歲以上女性，突破病例近30％無症狀。

聯邦疾病防治中心報告顯示，美國完成疫苗接種的民眾，僅0.01%再得新冠肺炎。圖為...
聯邦疾病防治中心報告顯示，美國完成疫苗接種的民眾，僅0.01%再得新冠肺炎。圖為第一夫人吉兒．拜登3月31日在加州 Delano市將疫苗卡交到一位打完疫苗的女子手中。(美聯社)

CDC正審視所有突破病例，按年齡性別、地理位置、疫苗類型、變種等其他因素，進行分類。

包括首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)在內的衛生官員均指出，新冠疫苗並非百分之百有效，有些已接種疫苗的人仍會被感染；其中，輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗在試驗中預防有症狀疾病有效率為95％，在美國實際接種數據是：六個月內預防任何症狀的總有效率為91％。莫德納(Moderna)疫苗在試驗中預防有症狀疾病有效率為94％，實際接種第二劑六個月的有效率為90％。

嬌生(Johnson & Johnson)疫苗在全球臨床試驗有效性為66％，在美國預防中度和重度新冠病例的有效性為72％。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院助理教授、傳染病醫生塔拉特(Kawsar Talaat)表示，突破感染很罕見，此感染可能取決於社區中有多少病毒正在傳播，而「這正足以顯示群體免疫的重要性。」一旦社區中有足夠的人接種疫苗，就算社區裡有人得到新冠病毒，他周圍的人因有保護，病毒很難傳播給其他人，傳染就會停止。」

埃默里大學醫學院(Emory School of Medicine)執行副院長、傳染病學專家德里歐(Carlos del Rio)表示，更少傳播代表更少突破病例，「目前全國很多地方都有許多傳播途徑；疫苗有助減少這種情況。儘快接種疫苗，能幫助控制疫情大流行。」

疫苗 CDC 美國

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