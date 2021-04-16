疫苗接種政治化 紅州進度大輸藍州

由於疫苗接種和是否戴口罩防疫的問題政治化，所以由共和黨主政的紅州接種進度遠落後由民主黨主政的藍州。圖為休士頓居民不戴口罩聚集。(Getty Images)

接種疫苗 與政治似乎脫不了關係，最新民調顯示，民眾接種的進度和意願與該州的政治傾向有著極大關係；彭博新聞(Bloomberg News)分析報導也指出，有些地區開始有剩餘疫苗的現象，有部分州甚至還有近三分之一疫苗未被接種。

以施打進度名列前茅的新罕布夏州為例，聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，該州18歲以上至少接種一劑疫苗者，占比高達65%；新墨西哥州、康乃狄克州、緬因州和麻州，接種比率也都在55%以上，而上述這些州都在去年總統大選支持民主黨候選人拜登。

另一方面來看，進度倒數的五州分別為密西西比州、阿拉巴馬州、路易斯安納州、田納西州和喬治亞州，接種人口的占比都不到四成；雖然喬州在去年總統大選開票時，拜登以些微之差獲勝，但該州過去30年來都是共和黨 的天下，州長也是共和黨籍，至於其他四州都是由共和黨候選人川普拿下選舉人票。

耶魯大學醫學院(Yale School of Medicine)教授福爾曼(Howard P. Forman)說：「我們可以下個結論，那就是支持川普、或來自紅州地區的居民更不易接種疫苗。」；反之，藍州地區接種疫苗的進度則是快速成長。

由美聯社與公共事務研究中心(AP-NORC Center)於今年3月底公布的民調指出，多達36%的共和黨人表示確定、或可能不會接種疫苗，民主黨人中僅12%。

彭博12日的疫苗使用分析是在嬌生(Johnson & Johnson)疫苗尚未暫停使用之前，因此研判還會有更多剩餘的疫苗。

由於疫苗接種和是否戴口罩防疫的問題政治化，所以由共和黨主政的紅州接種進度遠落後由民主黨主政的藍州。圖為喬治亞州居民打出「口罩讓你生病」的標語。(Getty Images)

維吉尼亞州 的統計顯示，儘管已使用83%疫苗，但各城市接種率卻相差甚遠；在夏洛茲維爾(Charlottesville)幾乎是一劑難求，但距離車程僅一小時的林奇堡(Lynchburg)卻為了避免疫苗過剩，開放外地人接種疫苗。

維吉尼亞大學醫療中心(UVA Health)醫院流行病主任西弗里(Costi Sifri)說：「維州有如整個國家的縮影，每個州都面臨一樣的問題。」

整體而言，疫苗接種率排名倒數四分之一的州，總共剩下多達1410萬劑的疫苗未被接種，占這些地區獲得疫苗總量的31%。