我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

阿富汗版「西貢陷落」？北約隨美撤軍 塔利班整軍待命

張曼懿
「美國大兵都要走了，阿富汗對各國盟軍也沒有意義了...」美國總統拜登14日在阿靈頓國家公墓正式宣布美國即將於2021年9月11日之前，全面撤兵阿富汗、並承諾將自此終結長達20年的阿富汗戰爭。（美聯社）
「美國大兵都要走了，阿富汗對各國盟軍也沒有意義了...」美國總統拜登14日在阿靈頓國家公墓正式宣布美國即將於2021年9月11日之前，全面撤兵阿富汗、並承諾將自此終結長達20年的阿富汗戰爭。（美聯社）

美國大兵都要走了，阿富汗對各國盟軍也沒有意義了...」美國總統拜登14日在阿靈頓國家公墓正式宣布美國即將於2021年9月11日之前，全面撤兵阿富汗、並承諾將自此終結長達20年的阿富汗戰爭；與此同時，提前收到美方告知的北約盟軍，亦在簡單的各國溝通後，確認「將協同美國一起回家」，自5月1日起開始分批撤離，預計現地超過1萬兵力的北約部隊，最快將在秋天隨美軍一同「全數離境」。儘管阿富汗中央政府隨即對美軍的決定表達「尊重與祝福」，但輿論卻已出現了高度不確定感的恐慌情緒：美軍若真一走了之，阿富汗的未來又該怎麼辦呢？

「美國在阿富汗的戰爭，不可能無止盡地一直戰下去。」特別拜會阿靈頓公墓，向歷代殉國陣亡將士致意的拜登，14日也親口宣布了提前一日在媒體先行曝光的阿富汗撤軍決定：

「阿富汗戰爭開打到現在，我已經是接手戰爭的第4任美國總統...兩個共和黨總統、兩個民主黨總統，我想這應該夠了，我不打算把這樣的共業責任，繼續傳承給未來的第5任。」

拜登：是時候面對現實了

拜登表示，阿富汗的困局終究只能「政治問題政治解決」，在20年的無數犧牲之後，美國早已證明此仗沒有「軍事解法」。但過往的歷代政府與軍方思考邏輯，總會期待有能透過延長駐軍、用最後乾坤一擲的方式，試圖創造或爭取「更理想而體面的『撤軍環境』」，可是此一思考方向卻始終盼不見曙光，無限期的等待、延宕最後只成為了黑洞一般的血肉消耗戰，「我們總是期待能有不同的結局...但現在，是時候面對現實了。」

「美國在阿富汗的戰爭，不可能無止盡地一直戰下去。」特別拜會阿靈頓公墓，向歷代殉國...
「美國在阿富汗的戰爭，不可能無止盡地一直戰下去。」特別拜會阿靈頓公墓，向歷代殉國陣亡將士致意的拜登，14日也親口宣布了提前一日在媒體先行曝光的阿富汗撤軍決定。（美聯社）

在拜登上台之前，前總統川普也曾與阿富汗塔利班交涉過「全面撤軍」，並於2020年大選前夕，提出「2021年5月1日總撤退」的承諾命令。而根據拜登的指示，目前美軍在阿富汗僅存的2500人部隊，將從即日起陸續鳴金收兵。最早一批的部隊撤回，必定會在5月1日前返家，以「局部兌現」先前川普與塔利班的協議默契；剩下的單位，則會與北約盟軍協調順序，於9月11日為期限，全面終戰撤離。

➤➤➤緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

與此同時，正在布魯塞爾北約總部訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），也先於13日當面把「美國撤退」的決定，知會了英國、德國、與北約的高層指揮圈。因此，在有所預期的短暫討論後，英國、德國與北約，也於14日同步確認：

「北約所有駐軍，將隨美軍同步離開阿富汗。」

根據德國《明鏡週刊》的資料，北約目前在阿富汗的總駐紮兵力，各國總和大約1萬人。其中四分之一的兵力是美軍部隊（2500人上下），第二大出兵國則是派出1100兵力的德軍、與緊接在後的英軍。

除了北約成員國之外，非成員國但卻應美軍之邀共同出兵的澳洲、喬治亞，也於15日確定和「美軍一起走」；至於紐西蘭方面，則早在2月就確定將配合「川普版政策」，預計5月1日就會全面撤兵。

與此同時，正在布魯塞爾北約總部訪問的美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁，也先於13...
與此同時，正在布魯塞爾北約總部訪問的美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁，也先於13日當面把「美國撤退」的決定，知會了英國、德國、與北約的高層指揮圈。（歐新社）

北約的成員國 確定隨美撤軍

「德軍的立場一直很清楚，德美雙方之於阿富汗就是『同進同出』，我們會和美軍一起同進退。」

德國國防部長克朗普－凱倫鮑爾（AKK）面對撤軍問題如此表態；至於一路死忠挺美的英軍方面，私底下則向《金融時報》更加直白地表示：

「美軍都走了，英國大兵留在阿富汗哪還有甚麼意義？」

那麼撤軍政策的最大苦主——阿富汗中央政府——又有什麼反應呢？根據喀布爾方面的說法，在確定撤軍時間表後，拜登也親自致電阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）告知。而過往一向對美軍收兵大表反彈的甘尼，本回倒也頗為乾脆，除了禮貌性地表達「對於美國持續支持的感謝...與離去的尊重祝福」，14日晚間也追加發表聲明，強調對阿富汗官方軍隊有信心，

「就算美軍走了，光靠我們也足以守住阿富汗！」

根據拜登的指示，目前美軍在阿富汗僅存的2500人部隊，將從即日起陸續鳴金收兵。最...
根據拜登的指示，目前美軍在阿富汗僅存的2500人部隊，將從即日起陸續鳴金收兵。最早一批的部隊撤回，必定會在5月1日前返家，以「局部兌現」先前川普與塔利班的協議默契。 （美聯社）

民心士氣低迷 阿富汗轟背叛

「美軍這樣是過河拆橋，怎麼可以在這種關鍵時刻說走就走？」

然而甘尼總統的信心發言，似乎無法清楚反應阿富汗錯愕而低迷的民心士氣，像是阿富汗東南省份的加茲尼省軍區前線，一直帶隊與塔利班苦戰的特種部隊司令官阿濟茲少校（Saifuddin Azizi），就悲憤地向《紐約時報》宣洩著對於盟軍的不滿：

「現在撤軍根本不合邏輯、魯莽，是對我們這些『朋友』最殘酷的背叛！美國人這時候撤回支持，就是把阿富汗推回另一場內戰，這20年的血淚又要變成一場空，阿富汗又要回到以前的那個混戰時代。」

阿富汗基層將士的沮喪與擔憂，原因其來有自。因為自從去年中旬，川普與阿富汗塔利班成功接觸談判撤軍後，塔利班的基層武力反而士氣大振、得寸進尺。各種恐攻、突襲與軍事衝突的強度，反倒隨著「和平談判」的實現接近而更為血腥。

塔利班方面試圖以更大規模的衝突挑釁，盡可能地壓制中央政府的政治威信、並藉此加速美軍的止血撤軍。因此在拜登上台之初，許多阿富汗官員與地方人士，原本都還期待拜登能「修正川普的撤軍承諾」，至少在正式撤兵之前，大力打擊塔利班的進擊，好為搖搖欲墜的中央政府爭取更多的談判籌碼與統治威信。

不過針對撤軍，阿富汗基層將士也表達了強烈的沮喪與擔憂：「現在撤軍根本不合邏輯、魯...
不過針對撤軍，阿富汗基層將士也表達了強烈的沮喪與擔憂：「現在撤軍根本不合邏輯、魯莽，是對我們這些『朋友』最殘酷的背叛！美國人這時候撤回支持，就是把阿富汗推回另一場內戰，這20年的血淚又要變成一場空，阿富汗又要回到以前的那個混戰時代。」 （美聯社）

然而喀布爾的期待卻是事與願違，拜登不僅仍拉著北約一同撤軍，塔利班的血腥攻勢，更是擴大了各地的恐攻與平民屠殺。

以2021年1到3月的平民傷亡數據為例，不到百日之內，阿富汗各地的恐襲與戰爭，就至少殘殺了573名平民、並另外導致1210人傷殘——此一數字，比起2020年同期暴增了將近30%，但種種的瘋狂殺戮，預計還將在9月11日前進一步蔓延。

塔利班被振奮 欲擴軍事行動

《金融時報》表示，美方雖然強調「阿富汗的撤軍，不會影響中東中亞地區的反恐任務」，因為在此一地區美軍至少還留有6000名地面戰鬥部隊；但就阿富汗本國為例，塔利班方面確實有被振奮、亟欲擴大軍事行動直接推翻喀布爾政府的態度展現，像是拒絕參加由土耳其斡旋的朝野和談對話、各地武裝又積極整軍待命，整體情勢確實有越戰結束前夕、「西貢陷落」的21世紀翻版。

「對於未來，我確實感到很害怕...一切都看來灰黯不明——如果塔利班真的回歸奪權了，包括我在內，整個世代的阿富汗女性都將失去自我認同在內的一切。」17歲的喀布爾高中生薩德琦（Wahida Sadeqi），對《紐約時報》悲觀地表示：「我是2004年以後出生的世代，雖然我們沒有親身經歷過塔利班對於女性的殘酷統治，但我知道在那治下母親一輩，確實是一無所有、毫無未來可言，因此未來發生的事不只是美軍撤兵，更攸關我們這一個世代所有男女的選擇與命運。」

《半島電視台》表示，儘管有許多NGO與阿富汗的教育、醫療、開發、新聞與女性權益工作者，都對於「盟軍撤兵後的安全狀態」極度焦慮與悲觀。但歐美各國與國際社會該如何回應？如何繼續幫助這些在20戰火中，勉力耕耘的人道發展行動能安全繼續？在規畫撤兵之際，各方準備回家的軍隊，目前都沒有配套答案。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

儘管有許多NGO與阿富汗的教育、醫療、開發、新聞與女性權益工作者，都對於「盟軍撤...
儘管有許多NGO與阿富汗的教育、醫療、開發、新聞與女性權益工作者，都對於「盟軍撤兵後的安全狀態」極度焦慮與悲觀。但歐美各國與國際社會該如何回應？如何繼續幫助這些在20戰火中，勉力耕耘的人道發展行動能安全繼續？在規畫撤兵之際，各方準備回家的軍隊，目前都沒有配套答案。 （美聯社）

阿富汗 美國 拜登

上一則

回家了…撤軍阿富汗 拜登：不會把責任交給第5位總統

下一則

1張圖看疫情：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

延伸閱讀

回家了…撤軍阿富汗 拜登：不會把責任交給第5位總統

回家了…撤軍阿富汗 拜登：不會把責任交給第5位總統
拜登老友訪台 北京：官方非官方 騙人幌子

拜登老友訪台 北京：官方非官方 騙人幌子
拜登老友訪台 江啟臣：身分非官方 訊息是官方

拜登老友訪台 江啟臣：身分非官方 訊息是官方

喪子之痛揮之不去 拜登撤軍阿富汗因為他

喪子之痛揮之不去 拜登撤軍阿富汗因為他

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷