阿富汗版「西貢陷落」？北約隨美撤軍 塔利班整軍待命

「美國大兵都要走了，阿富汗對各國盟軍也沒有意義了...」美國總統拜登14日在阿靈頓國家公墓正式宣布美國即將於2021年9月11日之前，全面撤兵阿富汗、並承諾將自此終結長達20年的阿富汗戰爭。（美聯社）

「美國 大兵都要走了，阿富汗 對各國盟軍也沒有意義了...」美國總統拜登 14日在阿靈頓國家公墓正式宣布美國即將於2021年9月11日之前，全面撤兵阿富汗、並承諾將自此終結長達20年的阿富汗戰爭；與此同時，提前收到美方告知的北約盟軍，亦在簡單的各國溝通後，確認「將協同美國一起回家」，自5月1日起開始分批撤離，預計現地超過1萬兵力的北約部隊，最快將在秋天隨美軍一同「全數離境」。儘管阿富汗中央政府隨即對美軍的決定表達「尊重與祝福」，但輿論卻已出現了高度不確定感的恐慌情緒：美軍若真一走了之，阿富汗的未來又該怎麼辦呢？

「美國在阿富汗的戰爭，不可能無止盡地一直戰下去。」特別拜會阿靈頓公墓，向歷代殉國陣亡將士致意的拜登，14日也親口宣布了提前一日在媒體先行曝光的阿富汗撤軍決定：

「阿富汗戰爭開打到現在，我已經是接手戰爭的第4任美國總統...兩個共和黨總統、兩個民主黨總統，我想這應該夠了，我不打算把這樣的共業責任，繼續傳承給未來的第5任。」

拜登：是時候面對現實了

拜登表示，阿富汗的困局終究只能「政治問題政治解決」，在20年的無數犧牲之後，美國早已證明此仗沒有「軍事解法」。但過往的歷代政府與軍方思考邏輯，總會期待有能透過延長駐軍、用最後乾坤一擲的方式，試圖創造或爭取「更理想而體面的『撤軍環境』」，可是此一思考方向卻始終盼不見曙光，無限期的等待、延宕最後只成為了黑洞一般的血肉消耗戰，「我們總是期待能有不同的結局...但現在，是時候面對現實了。」

「美國在阿富汗的戰爭，不可能無止盡地一直戰下去。」特別拜會阿靈頓公墓，向歷代殉國陣亡將士致意的拜登，14日也親口宣布了提前一日在媒體先行曝光的阿富汗撤軍決定。（美聯社）

在拜登上台之前，前總統川普也曾與阿富汗塔利班交涉過「全面撤軍」，並於2020年大選前夕，提出「2021年5月1日總撤退」的承諾命令。而根據拜登的指示，目前美軍在阿富汗僅存的2500人部隊，將從即日起陸續鳴金收兵。最早一批的部隊撤回，必定會在5月1日前返家，以「局部兌現」先前川普與塔利班的協議默契；剩下的單位，則會與北約盟軍協調順序，於9月11日為期限，全面終戰撤離。

➤➤➤緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

與此同時，正在布魯塞爾北約總部訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），也先於13日當面把「美國撤退」的決定，知會了英國、德國、與北約的高層指揮圈。因此，在有所預期的短暫討論後，英國、德國與北約，也於14日同步確認：

「北約所有駐軍，將隨美軍同步離開阿富汗。」

根據德國《明鏡週刊》的資料，北約目前在阿富汗的總駐紮兵力，各國總和大約1萬人。其中四分之一的兵力是美軍部隊（2500人上下），第二大出兵國則是派出1100兵力的德軍、與緊接在後的英軍。

除了北約成員國之外，非成員國但卻應美軍之邀共同出兵的澳洲、喬治亞，也於15日確定和「美軍一起走」；至於紐西蘭方面，則早在2月就確定將配合「川普版政策」，預計5月1日就會全面撤兵。

與此同時，正在布魯塞爾北約總部訪問的美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁，也先於13日當面把「美國撤退」的決定，知會了英國、德國、與北約的高層指揮圈。（歐新社）

北約的成員國 確定隨美撤軍

「德軍的立場一直很清楚，德美雙方之於阿富汗就是『同進同出』，我們會和美軍一起同進退。」

德國國防部長克朗普－凱倫鮑爾（AKK）面對撤軍問題如此表態；至於一路死忠挺美的英軍方面，私底下則向《金融時報》更加直白地表示：

「美軍都走了，英國大兵留在阿富汗哪還有甚麼意義？」

那麼撤軍政策的最大苦主——阿富汗中央政府——又有什麼反應呢？根據喀布爾方面的說法，在確定撤軍時間表後，拜登也親自致電阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）告知。而過往一向對美軍收兵大表反彈的甘尼，本回倒也頗為乾脆，除了禮貌性地表達「對於美國持續支持的感謝...與離去的尊重祝福」，14日晚間也追加發表聲明，強調對阿富汗官方軍隊有信心，

「就算美軍走了，光靠我們也足以守住阿富汗！」

根據拜登的指示，目前美軍在阿富汗僅存的2500人部隊，將從即日起陸續鳴金收兵。最早一批的部隊撤回，必定會在5月1日前返家，以「局部兌現」先前川普與塔利班的協議默契。 （美聯社）

民心士氣低迷 阿富汗轟背叛

「美軍這樣是過河拆橋，怎麼可以在這種關鍵時刻說走就走？」

然而甘尼總統的信心發言，似乎無法清楚反應阿富汗錯愕而低迷的民心士氣，像是阿富汗東南省份的加茲尼省軍區前線，一直帶隊與塔利班苦戰的特種部隊司令官阿濟茲少校（Saifuddin Azizi），就悲憤地向《紐約時報》宣洩著對於盟軍的不滿：

「現在撤軍根本不合邏輯、魯莽，是對我們這些『朋友』最殘酷的背叛！美國人這時候撤回支持，就是把阿富汗推回另一場內戰，這20年的血淚又要變成一場空，阿富汗又要回到以前的那個混戰時代。」

阿富汗基層將士的沮喪與擔憂，原因其來有自。因為自從去年中旬，川普與阿富汗塔利班成功接觸談判撤軍後，塔利班的基層武力反而士氣大振、得寸進尺。各種恐攻、突襲與軍事衝突的強度，反倒隨著「和平談判」的實現接近而更為血腥。

塔利班方面試圖以更大規模的衝突挑釁，盡可能地壓制中央政府的政治威信、並藉此加速美軍的止血撤軍。因此在拜登上台之初，許多阿富汗官員與地方人士，原本都還期待拜登能「修正川普的撤軍承諾」，至少在正式撤兵之前，大力打擊塔利班的進擊，好為搖搖欲墜的中央政府爭取更多的談判籌碼與統治威信。

不過針對撤軍，阿富汗基層將士也表達了強烈的沮喪與擔憂：「現在撤軍根本不合邏輯、魯莽，是對我們這些『朋友』最殘酷的背叛！美國人這時候撤回支持，就是把阿富汗推回另一場內戰，這20年的血淚又要變成一場空，阿富汗又要回到以前的那個混戰時代。」 （美聯社）

然而喀布爾的期待卻是事與願違，拜登不僅仍拉著北約一同撤軍，塔利班的血腥攻勢，更是擴大了各地的恐攻與平民屠殺。

以2021年1到3月的平民傷亡數據為例，不到百日之內，阿富汗各地的恐襲與戰爭，就至少殘殺了573名平民、並另外導致1210人傷殘——此一數字，比起2020年同期暴增了將近30%，但種種的瘋狂殺戮，預計還將在9月11日前進一步蔓延。

塔利班被振奮 欲擴軍事行動

《金融時報》表示，美方雖然強調「阿富汗的撤軍，不會影響中東中亞地區的反恐任務」，因為在此一地區美軍至少還留有6000名地面戰鬥部隊；但就阿富汗本國為例，塔利班方面確實有被振奮、亟欲擴大軍事行動直接推翻喀布爾政府的態度展現，像是拒絕參加由土耳其斡旋的朝野和談對話、各地武裝又積極整軍待命，整體情勢確實有越戰結束前夕、「西貢陷落」的21世紀翻版。

「對於未來，我確實感到很害怕...一切都看來灰黯不明——如果塔利班真的回歸奪權了，包括我在內，整個世代的阿富汗女性都將失去自我認同在內的一切。」17歲的喀布爾高中生薩德琦（Wahida Sadeqi），對《紐約時報》悲觀地表示：「我是2004年以後出生的世代，雖然我們沒有親身經歷過塔利班對於女性的殘酷統治，但我知道在那治下母親一輩，確實是一無所有、毫無未來可言，因此未來發生的事不只是美軍撤兵，更攸關我們這一個世代所有男女的選擇與命運。」

《半島電視台》表示，儘管有許多NGO與阿富汗的教育、醫療、開發、新聞與女性權益工作者，都對於「盟軍撤兵後的安全狀態」極度焦慮與悲觀。但歐美各國與國際社會該如何回應？如何繼續幫助這些在20戰火中，勉力耕耘的人道發展行動能安全繼續？在規畫撤兵之際，各方準備回家的軍隊，目前都沒有配套答案。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點