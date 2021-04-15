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撤軍阿富汗／CIA局長：恐怖主義威脅將復萌

編譯盧炯燊／綜合14日電
美軍撤離後，阿富汗的恐怖主義威脅可能顯著增加。圖為今年2月21日發生的一場爆炸。(歐新社)
美軍撤離後，阿富汗的恐怖主義威脅可能顯著增加。圖為今年2月21日發生的一場爆炸。(歐新社)

拜登總統宣布「九一一」恐襲事件20周年前，撤離目前還駐留在阿富汗的約2500名美軍，但在宣布前數小時，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)在參院情報委員會上警告，從阿富汗完全撤走美軍，恐會對當地恐怖主義的復萌，帶大極大的風險。

伯恩斯在情報委員會的年度全球威脅聽證會上指出，美國在阿富汗控制恐怖主義威脅的能力，大大有利於美軍及盟軍；他說，撤離美軍將會削弱美國蒐集恐怖主義威脅及採取行動的能力，「這是個很明顯的事實」。

共和黨人一直反對從阿富汗撤軍，伯恩斯這個警告將會增強他們的籌碼。

聽證會結束後，密蘇里州共和黨籍參議員布隆特(Roy Blunt)隨即表示不同意拜登的撤軍決定；他說，基於總統的決定，美國情報機關不久就會喪失這種(蒐集恐怖主義威脅及採取行動)能力。

阿富汗本身存在很多現實的核心問題，一旦美軍撤離後，這些問題將進一步加劇；撤軍消息傳出後，首都喀布爾及其他城市的民眾，已開始出現焦慮。

神學士(Taliban)嚴苛統治紀錄、內戰的痛苦，加上現任政府的弱勢，都讓阿富汗人民擔心沒有了美軍的存在，阿富汗政府及其武裝部隊將無法生存；同許多美國安全官員及情報部門所指出，如果美國為首的聯軍撤出，政府將難以控制神學士。

神學士1996年至2001年執政五年期間，是世界上最具壓迫性及神權的政權之一；雖然目前從公開的行動及意識形態看，都已發生很大變化，美國撤軍後，神學士也未必會進入喀布爾，但其他眾多潛在的武裝力量不會自行消失，反而可能導致內戰加劇。

前總統川普政府與神學士敲定有條件的協議是，美軍分階段撤離，神學士保證凱達(al Qaeda)等恐怖組織不會在其控制的地區活動。

美國是在「九一一」恐襲後數周進入阿富汗，最初的任務是消滅凱達組織，防止它利用阿富汗作為對美國發動另一次襲擊的避風港。

目前表面上已達目的，但國會的研究小組今年初曾表示，撤軍「會導致恐怖分子重新組織威脅」，加上神學士會否暗中支持凱達也有疑問。

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