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撤軍阿富汗／華郵：美國被迫承認軍力有侷限

編譯潘勛／綜合14日電
拜登總統宣布自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭，但美國恐仍須為阿富和提供外交、經濟與人道支持。圖為防長奧斯汀(左二)今年3月21日訪問喀布爾。(Getty Images)
拜登總統宣布自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭，但美國恐仍須為阿富和提供外交、經濟與人道支持。圖為防長奧斯汀(左二)今年3月21日訪問喀布爾。(Getty Images)

拜登總統宣布美軍撤出阿富汗，不少人認為等於承認美國軍力有其上限；但也有高級將領及參與阿富汗重建的官員指出，這種看法曲解之處比釐清真相來得多，未能體認到戰爭期間錯失時機、所犯錯誤，甚至連某些成功都一筆抹殺，致使下次美軍再捲入游擊戰，恐重蹈覆轍。

華盛頓郵報報導，阿富汗戰爭打了20年，最顯而易見、甚至是免不了的體認，便是承認美國軍力有其侷限，尤其談到想改變其他國家之文化、內政，更會認為動武是辦不到的事。

撤軍後，某些後果似乎立刻就會出現，例如未來神學士在阿富汗政壇吃重的程度，只怕是戰爭伊始，美國官員想都沒想過的；一些專家也認為，美軍撤離恐引發阿富汗還很弱的政府軍崩潰，各路軍閥爭權，內戰更為惡化。

另外，神學士2001年首遭擊敗之後，阿富汗平民，尤其是婦女，曾享受到自由及權利，未來則苦難無窮。

凡此種種，幾乎讓人想把這場戰爭烙印為慘重失敗，浪費人力物力，若2001年美軍推翻神學士政權後馬上返國，本可避免。

但這樣來看，就沒能領略歷任總統的心情，他們感受到壓力，有必要維持駐軍，以免恐怖團體如神學士或伊斯蘭國再用阿富汗當發動點，攻擊美國及美國人民。在拜登之前，歐巴馬及川普兩位總統都矢言撤離阿富汗，都沒能辦到；另外還忽略一個重大歷史教訓，就是再強大的國家，有時還是得打游擊戰。

曾在喀布爾美軍四星將領身邊擔任最高參謀的馬卡西安(Carter Malkasian)認為，美軍由阿富汗學到最大教訓，在於要耗時很久才能建設社會、鏟除貪腐、興建機構；與其大舉增兵到3萬人，未來要打類似阿富汗的戰爭，應該派兵較少，別那麼顯眼，政治面要持久，才較為可行。

在阿富汗及伊拉克當美軍將領及大使高級謀士十多年的薛爾曼(Matt Sherman)認為，絕不能把阿富汗戰爭形容成慘敗，美軍成就不少好事，首先就開戰的主要目標，保護美國不再受到九一一事件之類的恐怖攻擊而言，阿富汗戰爭可謂勝利。

歷史學者柯恩(Eliot Cohen)指出，越戰被演繹成「別介入亞洲的地面戰」這種箴言，實在弊大於利，美國政、軍領袖用這種廉價感想而輕易脫鉤，就不必再反省自己的犯錯；例如為何沒能訓練好阿富汗軍隊、建設可長可久的制度，也不去理解開戰面對國家的文化與政治，所以要思索阿富汗戰爭的成敗，現在言之過早。

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