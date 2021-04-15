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撤軍阿富汗／國會反應兩極：有人喝采有人痛批

編譯林育正／綜合14日電
美軍撤離後，阿富汗仍很虛弱的政府軍可能崩潰，內戰將惡化。圖為阿富汗政府軍接管美軍留下的軍營。 (歐新社)
美軍撤離後，阿富汗仍很虛弱的政府軍可能崩潰，內戰將惡化。圖為阿富汗政府軍接管美軍留下的軍營。 (歐新社)

拜登總統宣布9月11日前美軍全數撤出阿富汗，結束長達20年的反恐戰爭，引發國會強烈反應，兩黨皆有反對與贊成聲浪；反對者擔心阿富汗將再度成為恐怖分子的溫床，威脅美國國家安全；贊成者則為結束美國至今耗時最長的戰爭喝采。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)13日於參院表示：「還沒殲滅敵人，卻貿然從他們面前撤退，真是天大的錯誤，這等於放棄美國的領導地位。對抗恐怖分子的戰爭還未打勝仗，撤軍將使阿富汗非常脆弱；這等同置阿富汗女性於不顧，傷害個人自由與人權。」

共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)更稱撤軍將「釀成災難」且相當「不負責」；父親曾是發動阿富汗戰爭時的副總統，共和黨籍眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)也反對撤軍，她稱「九一一大限」為「神學士與凱達組織的勝仗宣傳伎倆」。

參院外交委員會副主席里契(Jim Risch，愛達荷州)也表示：「倉促且政治導向的決策，無視打擊恐怖主義的重要性，將使阿富汗成為恐怖分子攻擊美國與美國盟友的跳板。」

但並非所有共和黨參議員都反對撤軍，辛西亞‧路米斯(Cynthia Lummis，懷俄明州)表示：「我原本希望拜登政府能遵照川普的5月1日期限，但很高興軍人可以回家。」

對於撤軍，民主黨內也出現不同聲音。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱撤軍為「審慎評估」的決策；佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)說：「美國儘管撤軍，仍必須承諾為阿富和提供外交、經濟與人道支持；我讚賞拜登政府拿出勇氣，結束我國史上時間最長的戰爭。」

不過上個月，也有部分資深民主黨議員警告撤軍為錯誤決策。參院軍事委員會主席李德(Jack Reed，羅德島)認為，政府必須向國民與世界確保阿富汗不會成為恐攻來源，「這是最基本的底線，但沒有軍隊駐守，我不確定能否貫徹執行」。

參院外交委員會主席梅南德茲(Robert Menendez，新澤西州)日前曾表示，神學士政權並未完全遵守2月29日的協議，讓人對阿富汗未來的情勢感到憂慮。

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