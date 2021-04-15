撤軍阿富汗／華爾街日報：拜登集中力量對抗中俄

美軍撤離後，阿富汗政府軍將自己面對神學士和恐佈分子的攻擊。圖為政府軍在街頭盤查可疑人士。(歐新社)

「華爾街日報」分析指出，拜登 總統自阿富汗 撤軍，除了轉移資源處理國內問題，對抗中國 和俄羅斯也是重要因素。

報導指出，近期俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模是2014年入侵克里米亞以來最大；中國空軍近來不斷侵入台灣防空識別區。12日更是歷來最大規模的入侵，中國動員了20多架戰機、轟炸機和其他機種，進入台灣西南部空域。

分析指出，對拜登而言，2021年的外交重點是西方民主國和威權國家，尤其是中、俄兩國之間的競爭。

報導引述拜登在上任後的首次記者會上說，中國領導人習近平就是威權陣營的元首之一，「他就像普亭一樣，認為威權政治才是未來的浪潮，民主政治在日益複雜的世界上已經失靈」。

報導說，拜登政府上任初期，以貿易、人權、網路安全和國際規則為基礎的全球秩序作為和中、俄談判的要點，並強調美國不會重複過去20年來反恐為要、干預他國的政策。

拜登政府著重人權和多邊主義的做法，和川普大相逕庭，川普一直避免涉入他國的內政。

拜登則不客氣地拿人權紀錄和中、俄論事，同時強調不會關閉限武、氣候等議題合作的大門。

拜登14日表示，將加強和盟邦以及類似想法的夥伴合作，確保在處理事關人類未來的網路威脅、新興科技等議題時，要根據「我們的民主價值，而不是威權政體的價值」，來制定國際規範與標準。

根據這些民主價值，拜登政府對緬甸軍事集團經濟制裁，譴責衣索比亞在泰格瑞省(Tigray)蹂躪人權和性暴力事件，也支持川普政府把中國對待維吾爾族少數民族稱為「種族屠殺」的做法，他本人更把攻擊政敵的普亭稱為「劊子手」。

但許多官員說，完全從阿富汗撤軍，違背上述人權等宗旨，如果神學士再度掌權，經過20年努力好不容易改善的女權，肯定要走回頭路。

川普政府的阿富汗政策要員麗莎‧柯提斯(Lisa Curtis)說，美軍撤離將在阿富汗留下權力真空，「阿富汗政府容易受到攻擊，我們努力保護、賦權的女性也容易受到攻擊，整個國家又將受到恐怖分子的威脅」。