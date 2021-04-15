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回家了…撤軍阿富汗 拜登：不會把責任交給第5位總統

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統14日在白宮宣布「九一一」前自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭。他當天還前往阿靈頓國家公墓，向為國捐軀的英雄獻花。(Getty Images)
拜登總統14日在白宮宣布「九一一」前自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭。他當天還前往阿靈頓國家公墓，向為國捐軀的英雄獻花。(Getty Images)

5月1日開始縮編

拜登總統14日在白宮發表演說，宣布在今年9月11日、也就是美國遭到九一一恐襲20周年紀念日前，撤離所有駐防在阿富汗的美軍，5月1日起駐阿富汗美軍開始縮編；他說，美國這些年來身陷永無止境且越來越無關緊要的衝突泥沼，就算投注更多時間、增派更多軍隊，同樣於事無補。

「自從美軍進駐阿富汗以來，我已經是第四位總統了，兩位共和黨總統，兩位民主黨總統。」拜登表示：「我不會把這個責任再交棒給第五位總統。」

歐巴馬：正確決定

目前約有2500名美軍駐紮阿富汗；任內也曾從阿富汗撤軍卻未成功的前總統歐巴馬，14日發表聲明，表示拜登做了「正確的決定」。

美國2001年9月11日遭受恐怖攻擊後，當時的布希(George W. Bush)總統便向阿富汗宣戰，今年將是九一一恐怖攻擊事件20周年。

拜登總統宣布9月11日前美均全數撤出阿富汗，結束長達20年的反恐戰爭。圖為駐紮在...
拜登總統宣布9月11日前美均全數撤出阿富汗，結束長達20年的反恐戰爭。圖為駐紮在紐約的陸軍第十山地師士兵去年12月從阿富汗撤回紐約。(Getty Images)

拜登未宣布美國勝利

對於參與阿富汗戰事，拜登並未宣布美國獲得勝利，僅表示持續派兵駐紮阿富汗，並不符合美國利益；他指出，美國應該把焦點放在日新月異的各種威脅，情勢與20年前已不可同日而語。

拜登發表演說的白宮條約廳(Treaty Room)，就是當年共和黨籍布希總統宣布阿富汗戰爭開打的地點；拜登表示，當初宣戰的目標，美國早就已經達成。

他表示：「我已做出結論，如今已到了結束這場美國參加最久戰爭的時候。美軍返鄉的時候到了。」阿富汗戰爭中喪生的美軍累計超過2300人，美國在這場戰爭中前後總共投入大約2兆元。

拜登說，從前總統川普手中繼承了與神學士(Taliban)達成的協議，美國將在5月1日前撤軍。

盟邦駐軍也將撤離

拜登表示，美軍部隊、北大西洋公約組織(NATO)盟邦駐軍，以及其他夥伴，在九一一恐怖攻擊事件屆滿20周年前，便將完全撤離阿富汗。

在長達15分鐘的演說中，拜登也明確警告神學士：「神學士應該知道，如果在我們撤離之際攻擊我們，我們將會自衛，我們夥伴的所有資源都將交由我們使用。」

圖為駐紮在紐約的陸軍第十山地師士兵去年12月從阿富汗撤回紐約，一士兵與久別的妻子...
圖為駐紮在紐約的陸軍第十山地師士兵去年12月從阿富汗撤回紐約，一士兵與久別的妻子擁抱。(Getty Images)

拜登說，13日已與布希總統談過，告知即將宣布從阿富汗撤軍的決定；他說，多年來，雖然許多政策與布希總統看法不同，「但我們對於美軍裡英勇、正直的男女官兵，都一樣予以尊敬及支持」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)14日在推文中表示，拜登13日與布希、歐巴馬都通過電話，告知即將宣布從阿富汗撤軍。

歐巴馬及川普執政期間，都曾承諾要讓美軍撤出阿富汗，但兩人在任期結束時都未能達成目標。川普政府與神學士及阿富汗高層達成協議，同意美軍將在5月1日撤出，而拜登表示，無法在5月1日前撤離所有美軍，但美軍將從5月1日起縮編，全數兵員在9月11日前撤離。

拜登總統14日在白宮宣布「九一一」前自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭。他當...
拜登總統14日在白宮宣布「九一一」前自阿富汗撤軍，結束長達20年的反恐戰爭。他當天還前往阿靈頓國家公墓，向為國捐軀的英雄獻花。(歐新社)

阿富汗 拜登 美國

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