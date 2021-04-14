腳ㄚ子革命…揮別高跟鞋？疫情帶來女性解放新思維

由高跟鞋銷售量，可看出疫情對未來工作心態的影響朝更為放鬆方向變化。(Getty Images)

隨著疫苗普遍施打，準備重返辦公室或重新展開社交生活的女性，看著櫃子裡超過一年沒穿的高跟鞋，愛恨情緒交織；有人試著重新穿上它走走看，發現自己已忘了怎麼穿高跟鞋走路、沒走幾步就跌跤，更多人害怕或完全拒絕穿回高跟鞋。

市場研究機構NPD Group數據顯示，由於缺乏穿著需求，2020年高跟鞋銷量下滑45％；配飾和鞋業分析師 戈德斯坦(Beth Goldstein)預測，隨著更多女性從高跟鞋「暴政」解放出來、堅持只穿更舒適的鞋類，今年的高跟鞋銷量只會微幅增長。

高跟鞋知名品牌大推平底鞋

事實上，在休閒時尚發展趨勢下，早在疫情 開始前，許多女性即逐漸脫離高跟鞋；疫情更加速這種轉變，包括Christian Louboutin和Stuart Weitzman等以細跟高跟鞋聞名的知名品牌，開始大推平底鞋、涼鞋和運動鞋等。

女性為了打扮出眾，與高跟鞋及其他限制較多服飾之間有著剪不斷的關係；羅斯福大學(Roosevelt University)女性研究教授瑪裘麗‧喬勒斯(Marjorie Jolles)說，有些女性很高興能趁疫情略做喘息，但也思念高跟鞋，「女性覺得高跟鞋賦予她們力量，更光彩和有自信。」

「穿高跟鞋？我的腳好像在說不」

但對某些女性來說，疫情可能代表「就此與高跟鞋說再見」；家住俄亥俄州 的空姐梅賽德斯(Joia Mercedes)1月穿上高跟鞋和朋友見面，立即後悔這麼做；「我的腳好像在說，『不，我不再想過這種日子了。』」

梅賽德斯說，「現在的我，絕對把舒適放在第一位。我想，今年我會穿平底鞋。」

足病醫生建議人們若想回到「高跟鞋人生」，像嬰兒學步那樣慢慢來，先從跟較低跟鞋款開始，逐步鍛煉腳部肌肉，然後再考慮穿回高跟鞋。

紐約足病醫生蘇珊‧列文(Suzanne Levine)表示，可試著先做些練習，像「用腳趾寫字母或用腳趾撿毛巾」；此外，鍛煉臀肌和腹肌也有助於改善平衡，再穿高跟鞋會好過些。

市場研究機構Mintel零售和電子商務高級分析師卡勒(Alexis DeSalva Kahler)表示，儘管高跟鞋總體銷量在2020年下降，但渴望打扮的年輕女性可望繼續購買高跟鞋。

Mintel的1月調查發現，過去一年，18至34歲女性有35％上網購買包括高跟鞋在內的正式女鞋；35歲以上女性買正式鞋款者不到25％。