我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

腳ㄚ子革命…揮別高跟鞋？疫情帶來女性解放新思維

記者胡玉立／綜合報導
由高跟鞋銷售量，可看出疫情對未來工作心態的影響朝更為放鬆方向變化。(Getty Images)
由高跟鞋銷售量，可看出疫情對未來工作心態的影響朝更為放鬆方向變化。(Getty Images)

隨著疫苗普遍施打，準備重返辦公室或重新展開社交生活的女性，看著櫃子裡超過一年沒穿的高跟鞋，愛恨情緒交織；有人試著重新穿上它走走看，發現自己已忘了怎麼穿高跟鞋走路、沒走幾步就跌跤，更多人害怕或完全拒絕穿回高跟鞋。

市場研究機構NPD Group數據顯示，由於缺乏穿著需求，2020年高跟鞋銷量下滑45％；配飾和鞋業分析師戈德斯坦(Beth Goldstein)預測，隨著更多女性從高跟鞋「暴政」解放出來、堅持只穿更舒適的鞋類，今年的高跟鞋銷量只會微幅增長。

高跟鞋知名品牌大推平底鞋

事實上，在休閒時尚發展趨勢下，早在疫情開始前，許多女性即逐漸脫離高跟鞋；疫情更加速這種轉變，包括Christian Louboutin和Stuart Weitzman等以細跟高跟鞋聞名的知名品牌，開始大推平底鞋、涼鞋和運動鞋等。

女性為了打扮出眾，與高跟鞋及其他限制較多服飾之間有著剪不斷的關係；羅斯福大學(Roosevelt University)女性研究教授瑪裘麗‧喬勒斯(Marjorie Jolles)說，有些女性很高興能趁疫情略做喘息，但也思念高跟鞋，「女性覺得高跟鞋賦予她們力量，更光彩和有自信。」

「穿高跟鞋？我的腳好像在說不」

但對某些女性來說，疫情可能代表「就此與高跟鞋說再見」；家住俄亥俄州的空姐梅賽德斯(Joia Mercedes)1月穿上高跟鞋和朋友見面，立即後悔這麼做；「我的腳好像在說，『不，我不再想過這種日子了。』」

梅賽德斯說，「現在的我，絕對把舒適放在第一位。我想，今年我會穿平底鞋。」

足病醫生建議人們若想回到「高跟鞋人生」，像嬰兒學步那樣慢慢來，先從跟較低跟鞋款開始，逐步鍛煉腳部肌肉，然後再考慮穿回高跟鞋。

紐約足病醫生蘇珊‧列文(Suzanne Levine)表示，可試著先做些練習，像「用腳趾寫字母或用腳趾撿毛巾」；此外，鍛煉臀肌和腹肌也有助於改善平衡，再穿高跟鞋會好過些。

市場研究機構Mintel零售和電子商務高級分析師卡勒(Alexis DeSalva Kahler)表示，儘管高跟鞋總體銷量在2020年下降，但渴望打扮的年輕女性可望繼續購買高跟鞋。

Mintel的1月調查發現，過去一年，18至34歲女性有35％上網購買包括高跟鞋在內的正式女鞋；35歲以上女性買正式鞋款者不到25％。

從高跟鞋銷量可看出新冠疫情對未來辦公生態的影響。(Getty Images)
從高跟鞋銷量可看出新冠疫情對未來辦公生態的影響。(Getty Images)

疫情 分析師 俄亥俄州

上一則

明州警誤殺非裔男 家屬怒吼：這不是意外是「謀殺」

下一則

回不去了？菜價一路漲 波士頓、費城更明顯

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

Archegos爆融資追繳 銀行股遭殃

Archegos爆融資追繳 銀行股遭殃
中國需求放緩 棉花期貨大跌

中國需求放緩 棉花期貨大跌

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見