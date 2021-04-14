暫停打嬌生 白宮：對接種進度無大影響

嬌生疫苗副作用要做進一步調查研究，已剛剛接種者，三周內注意是否有強 烈反應。(路透)

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)13日表示，聯邦公衛單位建議暫時停用嬌生 新冠疫苗 ，對拜登總統在上任百日內施打2億劑疫苗的目標影響不大；但專家指出，長時間停用嬌生疫苗恐加深外界對現有疫苗的疑慮，打擊到接種進度，而趕不上病毒變種的速度。

政治網站Politico報導，齊安茲表示，聯邦疾病防治中心(CDC)及食品暨藥物管理局(FDA )13日聲明暫停使用嬌生的單劑式新冠疫苗，對政府的接種計畫影響不大；迄今已施打的疫苗中，嬌生占比不到5%，當局已採購充裕的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)兩劑式疫苗，可供3億人接種。

他說，目前每周接種逾2500萬劑，本周更可用到2800萬劑。

齊安茲表示，當前供應量遠足以維持每日施打300萬劑的步調，達成總統上任百日施打2億劑的目標，一直到每名成年國人都接種好新冠疫苗。

CDC及FDA官員表示，目前近700萬人接種嬌生疫苗，六名婦女傳出罕見而嚴重血栓，「出於慎重考量」而停止接種該款疫苗：官方正加快安排民眾改打輝瑞或莫德納疫苗。

「彭博社」指出，若如FDA所說，停用嬌生疫苗只是幾天的事，那麼取消接種該疫苗，改安排接種別款，延緩接種進度就不大；但若是讓民眾對所有疫苗都心生疑慮，就會減緩全國接種進度。

教堂山北卡羅來納大學衛生行為學教授布魯爾(Noel Brewer)指出，停用嬌生疫苗只怕會嚇壞很多人；但他指出，嬌生疫苗一例不值得太操心，風險實在小到可以忽略不計。

拜登首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)指出，科學家是出自極其慎重考量，而決定停用嬌生疫苗，代表疫苗安全是重中之重；科學界曉得血栓副作用極為罕見，也會盡快釐清原因，他不認為叫停嬌生疫苗操之過急。