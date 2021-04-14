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確診續升 東北部、上中西部最慘 專家直指3原因

編譯陳韻涵柯立偉／綜合報導

防疫疲乏、學校重開、青少年恢復運動影響大

全美新冠肺炎確診病例持續攀升，其中又以東北部和上中西部最嚴重；專家歸咎原因包括防疫疲乏、學校重開和青少年恢復運動；另據兩項研究顯示，率先在英國發現的B.1.1.7變種病毒株的傳染力更強，但不會更致命，與先前的假設相悖。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University，簡稱JHU)數據顯示，美國13日新增7萬234例，較11日新增的4萬6378例還多，並非每州都會每天公布新增數據，且每周伊始的數據經常會出現通報落差。

華爾街日報(WSJ)分析JHU確診數據顯示，七天平均新增病例為6萬8960例，14天平均新增則為6萬6824例；每當七天平均新增病例高於14天平均，即表示疫情變得嚴重。

疫情數據3月維持在5萬例上下的好景不長，近幾周，全國每周平均病例持續上揚，超過半數州的七天平均新增病例高於14天平均。

衛福部(HHS)數據顯示，住院率也有攀升跡象，超過4萬3700名新冠病患住院。

JHU數據顯示，全美13日通報至少467宗新冠病歿案例，疫情以來總病歿56萬3375人。

WSJ分析聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗數據顯示，全美接種進度略有斬獲，過去一周每天平均接種320萬劑；CDC數據顯示，截至13日，累計7532萬2283人、或約22.7%國人已完成接種，1億2229萬5530人、相當於36.8%的人至少接種一劑。

CDC指出，疫苗接種程度因州而異，新墨西哥州最多，29.6%州民完成接種，喬治亞州則以15%墊底。 

疫苗接種普及 疫情未見趨緩

儘管疫苗接種普及，疫情依然未見和緩趨勢，過去兩周新增確診病例增加約11%，其中又以東北部和上中西部的疫情最嚴重，而變種毒株則是普遍的病灶。

公衛專家分析，東北部與上中西部疫情嚴重的原因包括防疫疲乏、學校重啟和青年運動恢復等。

好消息是，兩篇發表於「刺胳針傳染病期刊」(The Lancet Infectious Diseases)與「刺胳針公共衛生期刊」(The Lancet Public Health)的研究指出，率先在英國發現的B.1.1.7變種病毒株，比起原本的新冠病毒傳染力更強，但不會加重致病的嚴重程度，與此前「B.1.1.7致死率更高」的假設不同。

疫情 疫苗 CDC

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