嬌生疫苗暫停接種 專家：已打無須驚慌

嬌生疫苗喊卡，專家指已打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。(美聯社)

由於六名女性施打後出現血栓，聯邦主管機關宣布嬌生 集團(Johnson & Johnson)研發新冠疫苗 暫停使用，某些已經接種嬌生疫苗的民眾為之錯愕；傳染疾病專家表示，這項負責任的決定值得肯定，已經施打嬌生疫苗的民眾無須驚慌，多多觀察自身健康狀況即可。

暫停打嬌生 專家肯定

埃默里醫學院(Emory School of Medicine)傳染疾病專家德里歐(Carlos del Rio)表示，出現六起「罕見而嚴重」(rare and severe)血栓(blood clot)反應的通報案例後，聯邦疾病防治中心(CDC)及聯邦食品暨藥物管理局(FDA )雙雙建議美國應該停止嬌生疫苗施打，如此決定是「正確的動作」。

「血栓反應非常少見」

德里歐表示，這種血栓反應非常少見，CDC與FDA的迅速因應值得肯定，立即停止疫苗使用，等待進一步了解狀況。

他說，疫苗安全向來是第一優先考量，主管機關的決策是正確的動作，「我們必須了解發生了什麼事，才能評估接下來該怎麼走。」

截至目前為止，已有680萬劑嬌生疫苗在美國國內施打，出現血栓反應的六名女性，年齡在18歲至48歲之間。

對於已經接種嬌生疫苗的民眾，德里歐表示：「目前看來，我認為應該沒事。不要驚慌。如果是我，我會照樣正常生活，但我會小心觀察自己的身體狀況。」

出現症狀應立即就醫

他舉例說，如果發現自己呼吸急促，出現腿疼、頭疼，而且發生狀況的時間點是接種嬌生疫苗的兩周至三周之內，便應立即通知家庭醫生。

德里歐表示，整體而言，仍建議民眾應該接種新冠疫苗，「我不會因為出現這種極度罕見的副作用，就要大家別打疫苗。」

聯邦下令暫時停打嬌生疫苗，以輝瑞及莫德納兩款疫苗代之。各州紛紛進行調整。圖為加州洛杉磯一處嬌生疫苗站，13日改換輝瑞及莫德納兩款疫苗。(Getty Images)

CDC與FDA建議民眾施打嬌生疫苗後的三周內，如出現嚴重頭疼、腹疼、腿疼或呼吸困難，應該與個人醫師聯繫；民眾接種嬌生疫苗三周之後，如果沒有出現任何與血栓有關的副作用，發生不良反應的風險則非常低。 衛生機關主管官員表示，民眾應該持續觀察自身健康狀況。

為何罕見的大腦靜脈竇栓塞(cerebral venous sinus thrombosis，CVST)及血小板低下，會出現在某些接種嬌生疫苗的民眾身上，到目前為止醫學界仍沒有答案。

6婦女6-13天出現血栓

CDC與FDA指出，出現血栓反應的六名婦女，是在施打疫苗後6天至13天之間出現血栓。紐約時報報導，其中一名女性已經死亡，另一名正在住院中的婦女則未脫離險境。