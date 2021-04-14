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接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停

記者張筠、編譯郭宣含／綜合13日電
已有六百多萬人接種的嬌生疫苗出現六件接種後副作用，FDA與CDC聯邦公衛機構13日宣布暫時停用嬌生疫苗，進行調查。(美聯社)
已有六百多萬人接種的嬌生疫苗出現六件接種後副作用，FDA與CDC聯邦公衛機構13日宣布暫時停用嬌生疫苗，進行調查。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)13日宣布，六名18到48歲的女性接種嬌生疫苗後6到13天內發生罕見的嚴重血栓，導致一人死亡、一人病危；兩單位要求全美暫停接種嬌生疫苗，並展開調查。

全美截至13日已接種約700萬劑嬌生疫苗，自3月以來已配送約1600萬劑嬌生疫苗至各州政府與屬地；CDC與FDA宣布後，美軍與數十州立刻暫停注射；嬌生也延後在歐洲推出疫苗，南非則暫緩接種；專家憂心可能會有更多民眾因疑慮拒打疫苗，新冠肺炎恐更難終結。

聯邦食藥局和疾病防治中心表示，六名出現血栓的婦女中，包括一名於3月病逝於維吉尼亞州的婦女和另一名病危女性；CDC表示，兩名病患已出院，三人留院觀察。

衛生官員建議已接種嬌生疫苗的民眾，若在打疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促，應盡快聯絡醫生。

暫停接種嬌生疫苗的州包括紐約、華盛頓特區、馬里蘭、維吉尼亞、新澤西、麻州、康乃狄克、俄亥俄、堪薩斯、德州、密蘇里、喬治亞和印第安納州；不過各州因應目前預約的作法不同，紐約州將改提供輝瑞或莫德納疫苗，華府則另外安排時間。

FDA代理局長珍娜．伍德考克(Janet Woodcock)表示，當局宣布暫停使用嬌生疫苗是為了確保醫療人員了解，嬌生疫苗可能與血栓案例有關，這類病患不應以傳統血栓藥物肝素(heparin)治療，否則恐加重病情。

費城兒童醫院(CHOP)疫苗專家歐菲特(Paul Offit)說，此舉出於謹慎，當局想了解這是否為冰山一角。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，嬌生疫苗至今在美國已接種比例不到5%；美國建議暫停使用嬌生疫苗所導致的立即影響有限，因為國內接種疫苗多為輝瑞和莫德納疫苗，使用的研發生產技術不同。

嬌生表示，歐洲衛生單局正在調查血栓案例，目前嬌生延後在歐洲推出疫苗；嬌生發言人薩金特(Jake Sargent)表示，嬌生將與各方衛生單位分享所有不良反應的報告，目前並未看到血栓與嬌生疫苗有明確因果關係。

加拿大安大略省麥可馬斯特大學病理學和分子醫學教授克勞瑟(Mark Crowther)擔心，疫苗引發血栓的事件恐加深對疫苗的猶豫心理，導致更多民眾拒打疫苗。英國牛津大學和英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)研發的疫苗先前也傳出罕見的血栓案例。

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拜登總統的首席醫療顧問佛奇13日在白宮疫情簡報中強調，為最安全考慮起見政府暫停注射嬌生疫苗，做進一步調查研究，但已接種嬌生疫苗者勿須驚慌。(美聯社)
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拜登總統13日在白宮再次強調尊重科學，無須擔心，同時疫苗供量無憂，仍可達到5月人人有疫苗可打的目標。(Getty Images)
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FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

疫苗 嬌生 紐約州

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