我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

鄰近佛洛伊德喪生地…明州女警誤開真槍 擊斃非裔男

記者顏伶如／綜合報導
明尼蘇達州再爆警民激烈衝突。非洲裔在市區遊行抗議，與維安警察對峙，跳上警車。(美聯社)
明尼蘇達州再爆警民激烈衝突。非洲裔在市區遊行抗議，與維安警察對峙，跳上警車。(美聯社)

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)去年遭白人警察膝蓋壓頸致死的事發地點不遠處，如今又傳非裔被警察意外開槍後致命，引起群眾聚集抗議。明州布魯克林中心市(Brooklyn Center)警察局12日指出，員警11日因交通違規攔下非裔男子時，由於男子與警方扭打，執勤女警原本要使用電擊槍(Taser)，結果卻變成拔槍開火。

布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)12日說，20歲男子萊特(Daunte Wright)11日遭警察開槍後來死亡的事件是「意外擊發」(accidental discharge)，員警原本要拿電擊槍，結果拿成手槍。

葛農說，員警在交通事件中發現萊特有通緝在身，因此準備逮捕。布魯克林中心市位於明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區，這起事件發生意點距離佛洛伊德去年5月遭白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死的地點僅約10哩。

警局在12日記者會上公布員警隨身錄影器拍攝畫面。影片當中可以聽到一名女警對萊特重覆喊著：「我要電擊你了，我要電擊你了，電擊槍，電擊槍，電擊槍」，萊特鑽回到駕駛座時，該女警也朝萊特掏出武器。

影片顯示，女警的手槍開了一槍，萊特駕駛的車輛則快速駛離現場，女警同時說道：「天啊，我對他開槍了。」布魯克林中心市長艾略特(Mike Elliott)及警方尚未公布這名女警身份。

根據媒體報導，該女警為48歲的金柏莉‧波特(Kimberly Potter)，是已在警界服務25年的資深員警，年薪8萬6190元。

「明尼阿波利斯明星論壇報」(Minneapolis Star Tribune)取得州政府紀錄顯示，波特已婚，育有兩名已成年的兒子，她在1995年以22歲之齡，考取警察執照。

波特在布魯克林中心市警察局談判小組任職，2019年8月間當地發生一起警察開槍事件時，她是最早趕抵現場的員警之一。

由於明尼亞波利斯地區11日深夜已出現暴動、打劫，明尼蘇達州州長沃茲(Tim Walz)為了避免抗議事件擴大，已宣布進入緊急狀態，發布入夜之後至隔日清晨期間宵禁，警方則在明尼亞波利斯周圍地區加強戒備。

明尼蘇達州國民兵也在12日晚間加派人力，部署人力從原本的500人左右增加到超過1000人。

沃茲12日對媒體指出，如果抗議民眾出現暴力、破壞行為，一定將面臨後果。

他說，如果有人利用這起悲劇趁火打劫，故意破壞而自我圖利，將遭到明州史上規模最大的警力對付，「你會被捕，也會被起訴，必須為所作所為承擔責任」。

拜登總統12日呼籲民眾保持「和平與理性」，並說萊特之死並不是暴動或趁火打劫的理由。

拜登說，已經聽取這起事件的簡報，看過員警隨身錄影機的影片，正在等候完整的調查結果，釐清員警開槍的意圖。

「這真的是一場悲劇。」拜登說，「不過，我們必須等待完整的調查結果。」

20歲的萊特有一名幼女。(圖片家人公布)
20歲的萊特有一名幼女。(圖片家人公布)
布魯克林中心市警局12日公布的圖像顯示，一名警員試圖給20歲的萊特戴上手銬，但被...
布魯克林中心市警局12日公布的圖像顯示，一名警員試圖給20歲的萊特戴上手銬，但被他掙脫。(美聯社)
明州當地媒體公布涉嫌開槍的警員是有25年資歷的48歲金柏莉．波特。(Getty ...
明州當地媒體公布涉嫌開槍的警員是有25年資歷的48歲金柏莉．波特。(Getty Images)
布魯克林中心市警方11日下午執勤。(Getty Images)
布魯克林中心市警方11日下午執勤。(Getty Images)
明尼蘇達州再爆警民激烈衝突。一名布魯克林中心市的警員11日下午涉嫌誤殺一名20歲...
明尼蘇達州再爆警民激烈衝突。一名布魯克林中心市的警員11日下午涉嫌誤殺一名20歲非洲裔青年萊特，當晚再次引發非洲裔社區維權在市區遊行抗議，與維安警察對峙，警方施放催淚強鎮壓。(美聯社)
萊特的母親凱蒂‧萊特12日出席悼念兒子的燭光會。(路透)
萊特的母親凱蒂‧萊特12日出席悼念兒子的燭光會。(路透)

警察 布魯克林 拜登

上一則

拜登、議員會商基建計畫 各州慘況曝光

延伸閱讀

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
佛洛伊德遭壓頸致死附近 再傳警察開槍案

佛洛伊德遭壓頸致死附近 再傳警察開槍案
法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因

法醫：心臟病和毒品並非佛洛伊德直接死因
佛洛伊德遭警壓頸 肺部與重症醫學學者：死因是缺氧

佛洛伊德遭警壓頸 肺部與重症醫學學者：死因是缺氧

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓