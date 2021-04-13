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田州高中槍擊 1死1傷1被拘 學區總監：這是一宗悲劇

特派員黃惠玲／綜合報導
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，多人中槍。(取自納克斯維爾警察局推特)
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，多人中槍。(取自納克斯維爾警察局推特)

田納西州納克斯維爾警察局(Knoxville Police)12日下午表示，該市東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生的槍擊案，一人當場死亡，一名警察受傷，另有一人遭拘留等待警方進一步調查，其中受傷警察沒有生命危險。

來源：FOX10 News YouTube頻道

田州調查局主任洛許(David B Rauschenberg)稍後指出，死者是該校一名學生，疑持槍躲在學校廁所，警方據報趕到現場，要求這名學生棄械，沒料到對方反而朝警察開槍，導致一名警員中槍，警方隨即反擊，當場擊斃槍手。

警方稱，他們是在下午3時15分接到第一通舉報，稱有人在學校持有武器，警方據報到場後，正接近該名持槍嫌犯時，有人開槍，一名警察中彈，警方立即將傷者送往附近的田納西大學醫學中心。

除此之外，無其他槍擊受害者。事件發生後，警方一度呼籲公眾避免前往附近地區。

納克斯維爾郡學區總監湯瑪斯(Bob Thomas)說，發生槍擊案的學校已經恢復安全，沒有牽涉到槍擊事件的學生已經回到家人身邊，他說，「這是一宗悲劇」，他表示很快會公布更多細節。

納市市長金卡農(Indya Kincannon)向當地媒體表示，她有去看了受傷警察，並對其表達感謝，她說，受傷警察情況良好，但需要進行手術。

根據紀錄，該校從今年1月以來，已有四名學生死於槍口下，其中1月下旬，一名15歲學生遭另一名17歲青少年射殺在車內；2月12日該校16歲學生在開車回家途中，被兩名分別為14、16歲的男孩開槍打死；2月16日，又有一名15歲高一生被發現遭射殺在家門口；3月10日一名15歲學生在該市南區中彈，隔天不治。

田州州長比爾．李(Bill Lee，共和黨)8日才簽署一項新的槍枝法案；該州從7月1日起，將允許大多數21歲及以上的成年人，不須經過背景調查與培訓，就可以隨身攜槍，該法也同時加重偷竊武器罪為將判刑30天的重罪，全美目前約有20州不需要許可證就可以隱蔽攜帶槍枝。

警察 槍擊 田納西州

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