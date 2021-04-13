執勤濫權？維州白人警胡椒水噴非裔軍官 州長下令徹查

去年12月，維吉尼亞州溫莎市發生兩名員警執勤時拿槍指著坐在車中的一名非裔陸軍少尉納薩里奧(左)，並噴灑胡椒噴霧。圖為隨後的醫務人員正處理受傷的納薩里奧少尉。(美聯社)

去年12月，維吉尼亞州溫莎市發生兩名員警執勤時拿槍指著坐在車中的一名非裔陸軍少尉納薩里奧(右)，並使用噴灑胡椒噴霧。(美聯社)

維吉尼亞州 溫莎市(Windsor)去年底發生兩名白人員警拿槍指著兼具非裔和拉丁裔血統的陸軍少尉納薩里奧(Caron Nazario)，並朝他噴灑胡椒水的疑似執勤濫權事件；溫莎市當局11日表示，涉嫌噴灑胡椒水的員警古提瑞茲(Joe Gutierrez)已被革職。

來源：NBC News YouTube頻道

維州 州長諾譚(Ralph Northam)11日指示成立獨立調查小組徹查此案，並將會見納薩里奧，商討警務改革事宜。

溫莎市執政官紹德斯(William Saunders)證實，古提瑞茲已被開除，但當局未說明日期和細節，而涉案的另一名員警克洛克(Daniel Crocker)仍在職。

去年事發後，納薩里奧本月初在地方法院控告古提瑞茲和克洛克，指控兩名員警違法逮捕、過度用武、非法搜索，違反憲法第一和第四修正案，侵犯言論自由和非法拘禁等等。

訴狀指出，納薩里奧去年12月5日穿著軍服，開著剛買的多功能車(SUV)，車子雖然未懸掛正式車牌，但有在後車窗張貼臨時車牌，孰料在路上被兩名警察 駕車追逐且要求立刻停車。

由於當時地段昏暗，納薩里奧用著慢速把車停到光線充足的加油站。

兩名員警見他停車隨即拔槍瞄準他，要求他手伸出車窗並將汽車熄火，納薩里奧不斷詢問「發生什麼事情」，但兩位警察不予回應，只是不斷拿槍要求他下車。

納薩里奧說：「我為國家效力，你們卻這樣對待我？」

其中一名員警見納薩里奧不願下車，就朝他噴灑胡椒水噴霧，隨後強行打開車門，將納薩里奧壓制在地上並上銬。

此事因納薩里奧正式提告而曝光。溫莎市警局也公布當時錄像實況。

州長諾譚表示他看過執勤錄像，形容此事令人情緒不安，指示州警局檢討，訴求改革警政，確保州民與警方的互動安全，員警執法公平且公正。維州檢察長也表示展開調查。

納薩里奧畢業於佛吉尼亞大學(University of Virginia)，參加預備役軍官訓練營(ROTC)，隸屬陸軍醫療兵團(US Army Medical Corps)。