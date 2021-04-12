布林肯：新冠源頭需徹查 批中資訊不明加劇疫情

拜登政府上台未滿百日，國務卿布林肯多次警告北京勿改變台海現狀。(Getty Images)

若武力改變台海現狀「嚴重錯誤」

國務卿布林肯 (Anthony Blinken)11日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說，中國在新冠肺炎疫情 爆發初期未讓國際衛生專家獲得疫情資訊，也沒有將疫情訊息即時與外界分享，導致疫情惡化失控，新冠病毒起源究竟為何，「一定要查個水落石出」。談到台海問題，他說，對於中國頻頻進犯台灣感到擔心，如果任何人企圖以武力改變西太平洋現狀，將是「嚴重錯誤」(serious mistake)。

布林肯說，中國在疫情發生之初沒有提供真正透明化的資訊，後來疫情很快失控，「後果因此變得更加嚴重」。他表示，疫情從何而起，各界應該要有更具體的共識，才能更有效地防止事件重演，因此新冠病毒源頭需要徹查到底。

解放軍機近日頻繁侵入台灣西南防空識別區。圖為台空軍F-16戰機(左)監控繞台解放軍機。(圖取自聯合新聞網)

美國承諾將確保台灣有能力自衛

布林肯在節目中說：「我們已經看到，也非常關切的是，北京政府對台灣採取更具侵略性的行動，讓台灣海峽升高緊張情勢。」他也說，美國長久以來一直遵守台灣關係法 架構，確保台灣有能力自衛，並維護西太平洋地區的和平及穩定。

美國海軍公布勃克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」(USS Mustin DDG 89)本月4日在菲律賓海近距監控不到4000碼外的解放軍航空母艦「遼寧號」照片。(美海軍官網)

節目主持人陶德(Chuck Todd)詢問，如果中國攻打台灣，美國是否出兵防衛台灣，布林肯並未明確回應。他說，無法回答假設性問題，「我只能說，對於台灣有能力自衛，我們有著嚴肅承諾。我們對於西太平洋地區的和平與穩定，有著嚴肅承諾。」

布林肯說：「我們對於這些承諾，堅定不移。在這樣的背景底下，如果有人企圖透過武力改變現狀，將犯下嚴重錯誤。」

白宮9日表示，正在密切觀察中國軍方在台灣海峽增加動作。白宮也表示，北京方面的動作可能危害區域穩定。

對話優先 未聚焦杯葛北京冬奧

下屆冬季奧運2022年2月將於北京舉行，雖然有輿論聲浪以中國政府侵犯人權等理由要求杯葛，但布林肯受訪時說，距離冬奧登場還有一年左右，美國目前並未聚焦在杯葛北京冬奧。

布林肯說：「我們現在聚焦的是對話，與我們的盟友及夥伴密切磋商，傾聽他們的意見，聽取他們的關切為何。」

警告俄對烏攻擊行動要承擔後果

對於俄羅斯增派軍隊部署烏克蘭邊境，布林肯在訪問中也表示關切，並警告莫斯科倘若出現攻擊行動，「必將面臨後果」。他說，拜登總統已經清楚表明，如果俄羅斯恣意行動，或發動攻擊，一定會因此付出代價，將必須承擔後果。

談到新冠疫情帶來的教訓，布林肯表示，這次疫情凸顯了採取全球性措施的必要性，必須建立一個「更強大的全球衛生安全體系」，以防止或減緩未來的大規模流行病。