合唱團超級傳播染疫歿 1年後子女墓前向母親「說再見」

華盛頓州的81歲卡洛．伍德曼西是全美新冠病毒的第一批病歿者，一年後她的子女帶著鮮花禮物上墳，向母親正式告別。(美聯社)

華盛頓州 史凱吉谷聖歌合唱團(Skagit Valley Chorale)在去年疫情 剛起時，曾名噪一時，他們在州長宣布封州前兩周，謹慎保持社交距離 練唱，卻導致53人確診、兩人死亡；這場超級傳播事件，成為世人了解新冠病毒可怕本質的重大關鍵；但對死亡的兩名團員之一、81歲的卡洛．伍德曼西(Carole Rae Woodmansee)家人來說，直到卡洛過世滿周年那天，他們才終於好好向卡洛「說再見」。

來源：BreakingOne YouTube頻道

3月27日是卡洛過世一周年忌日，她的四個孩子手持刷子、肥皂和水，來到父母合葬的墳前掃墓、清洗墓碑。想起這一年來因為疫情，沒能為母親的死舉行任何哀悼儀式，卡洛最小的女兒溫蒂．簡森(Wendy Jensen)說，「最難的是，沒有說再見；就像她突然失踪一樣。」

華盛頓州的81歲卡洛．伍德曼西是全美新冠病毒的第一批病歿者，一年後她的子女帶著鮮花禮物上墳，向母親正式告別。(美聯社)

在全美死於新冠病毒的55萬多人當中，卡洛是第一批死者。曾做過心臟手術、打敗過癌症的卡洛，練唱後在家中病倒，女兒邦妮．道森(Bonnie Dawson)一直照顧她到救護車把她載走為止。

邦妮回憶道：「我一直想和媽媽說再見，他們卻一直叫我退後。我非常難過，只能大吼『媽媽，我愛你！』媽媽被推出門時，那些人全都站在離我家院子10呎外，不想靠近我們家。」

史凱吉谷聖歌合唱團是由退休人士組成的社區合唱團，他們最後一次練唱是在華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)宣布封州的前兩周，合唱團採取當時已知的預防措施，如保持社交距離和消毒；但有人感染了病毒，情況一發不可收拾。

史凱吉郡公共衛生局傳染病和流行病學負責人麗亞‧海姆娜(Lea Hamner)回憶說，「合唱團打電話來，在語音信箱留言，團裡有人確診，已有24人生病。我們立即明白，問題大了。」

海姆娜和她的團隊後來多次拜訪合唱團成員，了解他們當晚練唱情況，團員練唱後接觸者共122人；他們精心拼湊出當晚情景，大家怎麼坐、誰吃了餅乾或誰堆放椅子等。相關疫調很少有如此詳細的查訪和訊息內容，因此，幾周後全郡病例減少時，海姆娜寫出調查報告。

華盛頓州的81歲卡洛．伍德曼西是全美新冠病毒的第一批病歿者，一年後她的子女帶著鮮花禮物上墳，向母親正式告別。(美聯社)

海姆娜指出，「很多人拒絕相信這是一種空氣傳播疾病，但是我們發現這種疾病『既可能是飛沫傳播，也可能是空氣傳播』的中間地帶。這是很大的轉變。報告發表後，疾病防治中心(CDC)開始承認這是空氣傳播。」

維吉尼亞理工大學教授、空氣傳播專家馬爾(Linsey Marr)表示，「合唱團傳染事件讓世人真正明白新冠病毒可能在空中傳播。」包括馬爾在內的239位專家後來成功說服世界衛生組織(WHO)更改該病毒傳播指南。

卡洛的女兒溫蒂回顧母親參加合唱團活動感染病毒，進而讓世人發展出更有效的防疫措施，她說，「我們認為，那是上帝的旨意，要她對此有所幫助。」邦妮則說：「我認為我媽媽願意為了救人而放棄自己的生命；她就是那種人。」